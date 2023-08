Was hat die Rumpfmuskulatur mit der U-Bahn zu tun? Beide verrichten ihre Arbeit unter der Oberfläche, und wenn Teile ausfallen, werden andere wichtige Knotenpunkte überlastet; ob im Stadtverkehr oder im Körper.

Mit diesen und ähnlichen Analogien arbeitet Bernd Bachfischer in seinem Buch "Athletiktraining fürs Klettern und Bouldern". Das Buch besteht aus einem Theorieteil mit Hintergrundwissen sowie einem Praxisteil mit konkreten, detailliert erklärten Übungen. Im Theorieteil taucht übrigens die Bahnfahrt durch den Körper auf: So wird erklärt, wie zum Beispiel fehlende Hüftbeweglichkeit die Kraft-Übertragung durch den Körper limitiert.

Ganzheitliches Training

Im Gegensatz zu anderen Büchern mit Kletterübungen verfolgt dieses einen ganzheitlichen Ansatz. Die Inhalte erlauben ein umfassendes Grundverständnis für den Körper. 80 zielführende Übungen bereichern das Training und zeigen auf, wo Schwächen im System stecken können – und vor allem, wie sich diese Schwächen beheben lassen. Die Übungen ergänzen sich zu der von Bernd Bachfischer angestrebten "360 Grad-Perspektive": Kein Aspekt steht allein, sondern das komplexe System Körper muss in seiner Gesamtheit trainiert werden.

In unserer Fotostrecke (oben) haben wir einige für Kletterer hilfreiche Athletik-Übungen aus dem Buch zusammengestellt. Zusätzlich (siehe unten) gibt es vom Athletik-Spezialisten Bernd Bachfischer einige fürs Klettern und Bouldern entscheidende Tipps, die für alle Kletterer von Relevanz sind: Ob ihr nun (schon) trainiert oder nicht.

Tipp 1: Hüftbeweglichkeit fürs dynamische Klettern

Vor allem beim dynamischen Klettern sind bestimmte Abläufe entscheidend. Die Hüfte streckt sich dabei wie bei einem Sprung durch einen kräftigen Abdruck in den Tritt. Damit beschleunigst du deinen Körperschwerpunkt nach oben in Richtung des Zielgriffs, den du fassen möchtest. Diesen Zielgriff erreichst du meist mit einer Hand, über die du mit Spannung in Rumpf und Schultergürtel gegen ein ungewolltes Aufdrehen und Abfallen von der Wand arbeiten musst. Der richtige zeitliche Impulseinsatz des Hüftgelenks ist hierbei essenziell.