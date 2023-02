In diesem Artikel: Die Felsen im Taunus

Bouldern mit der Familie möglich

Hier liegen die Bouldergebiete

Boulderführer Taunus

Das Besondere am Bouldern im Taunus



Die fünf Bouldergebiete im Detail:

Die fünf schönsten Boulder in Kronberg

Im Sommer ist ein Führer zu den Quarzit- und Schieferbouldern des Taunus erschienen. Der Autor stellt die leicht zu erreichenden Blöcke und Wände nordwestlich von Frankfurt am Main vor.

Die Felsen im Taunus Gebouldert wird an Quartzit- und Schieferfelsen, die mal glatt, mal scharf, mal feingekörnt daherkommen. Von den Schwierigkeiten wird von ganz leicht bis derzeit etwa Fb 7C alles geboten. Der aktuell schwierigste Boulder ist die Bugwelle (Fb 7C+) am Hauburgstein. An kleinsten Leistchen geht‘s einen überhängenden Bug empor, wofür ordentlich Fingerstrom nötig ist. Der achte Bouldergrad wurde im Taunus bislang noch nicht geklettert, aber wenn es so weitergeht, wird dies vermutlich nicht mehr allzulang dauern. Heißer Kandidat, die Schallmauer zur 8A zu durchbrechen, ist ein Projekt am Schild-Block in Kronberg: die direkte Variante zu Gottfrieds Kreuzgang (Fb 7B).

Daniel Dörr Je länger die Traverse, desto anstrengender: Joscha Reich hat noch ein Stück vor sich in 'Molly' (Fb 6C) an einem der beiden Tur Tur Blöcke.

Bouldern mit der Familie möglich Die Zugfahrt vom Hauptbahnhof in Frankfurt nach Kronberg ins Bouldergebiet dauert gerademal 20 Minuten. Vier der fünf Gebiete – Kronberg, Ruppertshain, Hauburgstein und Winterstein – lassen sich zudem problemlos mit einem Kinderwagen erreichen. Für den etwas größeren Nachwuchs bietet Kronberg auch einige Kinderboulder. Sprich, es ist alles vorhanden, um einen Sonntag aktiv und ökologisch korrekt mit der ganzen Familie in den wunderschönen Wäldern des Taunus verbringen. Dies gilt auch, wenn ein Teil der Familie ordentlich stark ist. Denn neben vielen Genussbouldern im vierten und fünften Bleaugrad gibt es im Taunus auch die ein oder andere harte Nuss zu knacken.

Daniel Dörr Der Winterstein ist das zweitgrößte Gebiet im Taunus und ordentlich hoch. Sara Salvati läßt es in Wintersteinschlurf (4) entspannt angehen.

Hier liegen die Bouldergebiete Der Taunus erstreckt sich vom Rhein im Westen bis Bad Nauheim im Osten sowie von Wiesbaden oder Frankfurt im Süden bis zum Lahntal im Norden. Die hier vorgestellten Sektoren liegen im Südosten des Mittelgebirges. Insgesamt bietet das Gebiet knapp 200 Boulder verteilt auf fünf Sektoren. Alle Sektoren sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, und auch die Zustiege sind kurz.

Daniel Dörr Übersicht Bouldergebiete im Taunus

Boulderführer Taunus Seit Mitte Juni 2022 ist nun "Gude Bloc" käuflich zu erwerben, der erste reine Taunus-Boulderführer. Natürlich wartet dort kein zweites Fontainebleau, und mit 84 Seiten ist der Führer auch kein Opus magnum. Wir wollten einfach nur ein bisschen Struktur in das Wirrwar bringen und den bisher erschlossenen Teil des Boulderpotenzials im Taunus abbilden. (hier Boulderführer Taunus Gude Bloc für 21,90 Euro im klettern-Shop kaufen)

Das Besondere am Bouldern im Taunus Bei Neuerschließungen von Blöcken allerhöchstens die Tritt- und Griffstrukturen, die für den Boulder unablässig sind, von Moosen und Flechten befreien. Also nicht wundern, wenn der eine oder andere Block ziemlich grün daher kommt. Das ist Absicht! Sträucher, Bäume und andere Wildgewächse sind stehen zu lassen. Nur unter diesen Bedingungen können wir uns das Bouldern im Taunus erhalten und auch an unsere nächsten Generationen weitergeben. Chalk ist in allen Gebieten im Taunus erlaubt. Trotzdem gilt Zurückhaltung im Wald. Bitte bürstet die Boulder sanft sauber, wenn ihr fertig seid.

Daniel Dörr Der Autor in 'Gottfrieds Kreuzgang' (Fb 7B).



Die fünf Bouldergebiete im Detail: Kronberg

Der bislang größte Sektor liegt direkt nördlich des Örtchens Kronberg und bietet rund 100 Probleme in meist festem Grünschiefer. Die Blöcke halten von Platten über Überhänge bis zu Dächern die ganze Palette bereit. Los geht‘s im 2. Bleaugrad. Mit einer Vielzahl an Problemen im 4. und 5. Bleaugrad ist das Gebiet perfekt für Einsteiger. Etwa 7C ist aktuell der schwerste Boulder in Kronberg.

Die fünf schönsten Boulder in Kronberg • Regenbogen Piaz (4, für Technikfanatiker)

• Reibungsplatte (5+, kniffliges Stehproblem)

• Gladiators Corner (6A+, exponiert an einer Kante)

• Gottfrieds Kreuzgang (7B, athletische Längenzüge)

• Melchiades (7C, Kronberg, einer der Klassiker)

Daniel Dörr Trotz Moos was los – Sylvia Wallner vergnügt sich in einem der zahlreichen leichteren Boulder: 'Unterschiss 2.0' (4) an der Säule, Kronberg.

Tur Tur

Gerade mal zwei Blöcke und 14 Boulder (3 bis 7A+) hat der Sektor bei Oberursel-Hohemark zu bieten. Der Besuch lohnt sich dennoch, denn mit dem Toilettentieftaucher (7A) findet sich hier einer der schönsten Boulder im Taunus.

Hauburgstein

Ein großer, fetter Block mit elf Linien, das war‘s. Dafür ist das Ding knapp acht Meter hoch und beheimatet gleich sechs Probleme im 7. Grad, darunter mit Bugwelle (7C+) den aktuell schwersten Boulder im Taunus. Zu finden ist der Block nordöstlich von Kronberg.

Daniel Dörr Auch wenn manche Blöcke recht unscheinbar wirken, bieten sie doch lohnende Boulder vor allem in leichteren Graden, wie hier am Kocherfelsen, Kronberg.



Winterstein

Mit rund 30 Bouldern bietet der Winterstein südwestlich von Bad Nauheim wieder etwas mehr Auswahl als die beiden vorherigen Sektoren. Das Gebiet besteht aus einer bis zu acht Meter hohen Felswand. Mit 24 Problemen bis 5C ist der Winterstein absolut einsteigertauglich.

Ruppertshain

Das Quintett komplett machen die beiden Blöcke bei Ruppertshain. Hier warten noch mal über ein Dutzend größtenteils leichtere Boulderprobleme.