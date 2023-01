Testfazit zum Bach PioPio Solo Tent

Ultraleichtzelte fordern immer eine gewisse Kompromissbereitschaft, meist bei Platz und Komfort. Nicht so das Pio Pio von Bach, das mit einer üppigen Liegefläche von 2,60 Meter Länge lockt – dazu ordentlich Sitzhöhe, ein weiter Eingang und ein luftiges Moskitonetz-Innenzelt. Wird die wasserdichte Außenhaut nicht über das Innenzelt gespannt, bietet das Netz eine herrliche Rundumsicht. Der Komfort stimmt also beim Bach Pio Pio Solo. Beim Wetterschutz sieht es dagegen nicht ganz so super aus: Während eines sturmgetriebenen Platzregens gelangte ein wenig Sprühnässe ins Innenzelt, außerdem zog es frisch hinein: Die Außenhülle hält zum Boden viel Abstand (ca. 15 cm). In warmen Nächten sorgen diese Lücke und der Luftstrom allerdings für ein gutes Klima und wenig Kondenswasser. Somit empfiehlt sich das aus hochwertigen Materialien sauber verarbeitete Einbogenzelt vor allem für Touren in gemäßigten Zonen.