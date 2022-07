Wanderrouten, Klettersteig und SUP-Tour Wasserfälle hautnah erleben

Am Gardasee in Italien

An einem heißen Tag am Gardasee kann schon mal Lust auf kühlende Gischt aufkommen. Dann nimmt man die schnell erreichbare und mäßig schwere Ferrata Signora delle Acque (Grad C, 3 Std., 295 Hm) entlang der Cascata di Ballino in Angriff, für Würze sorgen Seilbrücken und eine frei schwebende Leiter. Den versteckt liegenden Ponale-Wasserfall hingegen erreicht man nur übers Wasser. Wer entsprechende Erfahrung mitbringt, besucht ihn etwa bei einer Tour (6,5 km, 2 Std.) mit dem SUP-Board vom Porfina-Strand aus. Weitere Infos auf gardatrentino.it

ACHTUNG! Den Ausflug zum Ponale-Wasserfall am Gardasee sollten Stand-up-Paddler nur bei passenden Wind- und Wetterverhältnissen in Angriff nehmen.