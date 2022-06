Unsere Tourempfehlungen Wanderrouten im Romsdal in Norwegen

Um den Kamben

Zwischen Stordal in Sunnmøre und Rauma im unteren Romsdal erhebt sich pyramidenähnlich der Kamben (1096 m). Die »Kamben rundt« führt durch Täler und zu Seen am Fuß des Bergs. Sie beginnt an der Hüttensiedlung Kvitlene (Parkplatz). Der Pfad ist nicht immer erkennbar, aber für Orientierung sorgt stets der Berg.