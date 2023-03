Weitere Tourentipps in der Region

Welche Unterkünfte gibt es in Zauchensee?

Wanderungen in Zauchensee

In diesem Artikel:

Grünes Mittelgebirge, aber auch schroffe Berge zeichnen diesen Outdoor-Spot im österreichischen Bundesland Salzburg aus, mittendrin ein kristallklarer Bergsee. Die malerische Berglandschaft ist sommers wie winters hübsch anzusehen und bietet einiges an Aktivitäten. Aber erst einmal ein paar Fakten: Zauchensee ist ein Bergdorf im Salzburger Land in Österreich. Es hat rund 57 Einwohner und gehört zur Gemeinde Altenmarkt im Pongau. Mit 1350 m Seehöhe ist es eines der höchstgelegenen Skigebiete des Salzburger Landes. Rundherum liegen einige Zweitausender wie die Steinfeldspitze (2344m), der Schwarzkopf (2268m) und der Strimskogel (2139m).

Seit einigen Jahren ist das Skigebiet Zauchensee mit der Skischaukel Flachau-Wagrain-St.Johann verbunden. Damit gibt es nun insgesamt 210 Kilometer an Pisten, 12 Gipfel und fünf Täler. Ganz in der Nähe befindet sich das Skigebiet Radstadt-Altenmarkt . Hier geht es auf 17 Pistenkilometern und acht Skiliften eher gemütlich und familiär zu. Zauchensee gehört außerdem zum größten Skiverbund Österreichs, Ski amadé . Mit diesem Skipass stehen einem 760 Pistenkilometer offen.

Doch schon allein das Skigebiet Zauchensee-Flachauwinkl bietet auf den drei Skibergen Rosskopf, Gamskogel und Tauernkar 45 Pistenkilometer und 16 moderne Lifte und Seilbahnen. Ganz junge Wintersportler haben hier ihren Spaß in Zauchis Kinderland, Familien im Familypark am Rosskopf. Aber auch anspruchsvolle Skifahrer kommen dort auf ihre Kosten: Im Snowpark gibt es über 100 Hindernisse und eine sieben Meter hohe Superpipe, die auch von europäischen Nationalteams für Trainings benutzt wird. Ambitionierte Wintersportler können die 12-Peaks-Trophy angehen – 12 Gipfel und 28 Lifte müssen dafür auf einer vorgegebenen Routen absolviert werden. Bei Freeridern gilt Zauchensee ebenfalls als Hotspot.

Egal ob Freeriden oder Abfahrtski, in Zauchensee gibt es genug Auswahl.

Im Sommer verwandelt sich Zauchensee in eine grüne Berglandschaft und bietet nahezu alle Möglichkeiten für einen schönen Outdoorurlaub. Der Zauchensee lädt zum baden, angeln und paddeln ein. Am Seekarsee finden auf 2000 m Seehöhe Yoga-Kurse statt und der Sommerclub Magic Mountains bietet mit Beachvolleyball, Bogenschießen und Surfen ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.

Im Sommer findet einmal pro Woche ein Yoga-Kurs in den Bergen von Zauchensee statt.

Pferdeliebhaber können auf rund 100 Kilometern durchs Gebirge reiten und Fahrradfahrer gemütlich durchs Tal radeln oder die Berge hinabdüsen. Hier bietet sich zum Beispiel die 12,7 km lange mittelschwere Runde von Untertauern an. Oder die 44 km lange Tagestour über Flachau rund um die Arche und die Steinfeldspitze.

Zur Gamskogelhütte geht es bequem per Sessellift. Hier starten viele Touren in die Berge.

Für Wanderer gibt es endlos viele Möglichkeiten. Von Juni bis September bringt die Gamskogelbahn Besucher auf 1900 m Seehöhe. Hier startet zum Beispiel die 4-Gipfel-Tour , die rund 4,5 Stunden dauert. Sie gilt als eine der schönsten Höhen-Rundwanderungen im Salzburger Land mit Aussichten über die Niederen und Hohen Tauern. Sie ist aber eher etwas für geübte Wanderer. Ab der Gamskogelhütte geht es zu den Gipfeln Arche, Tagweideck, Schwarzkopf und Gamskogel, an denen man die Gipfel-Marker im Tourenpass sammelt.

Wer es etwas alpiner mag, kann zur Steinfeldspitze auf 2344m Seehöhe wandern. Aber es gibt auch einfachere Touren, wie zur Tauernkarleitenalm oder der Mondpfad , der einmal um den Zauchensee führt. 20 interaktive Stationen informieren hier über Mystisches und Wissenschaftliches rund um den Mond. Von oben betrachten kann man den See am besten vom Seewand Klettersteig aus. (Schwierigkeit A-B/C)

Fernwanderer können in Zauchensee auf dem Salzburger Almenweg zur Südwiener Hütte gehen oder sieben weitere Etappen bis nach Werfen. Auch der geschichtsträchtige 1200 Kilometer lange Arnoweg führt durch das Bergdorf.

Sowohl Familien als auch Alpinisten finden in Zauchensee ihre Tour.

Die nächsten größeren Bahnhöfe liegen in Radstadt und Bischofshofen . Hierhin fahren mehrmals täglich Züge von Salzburg, München, Augsburg, Stuttgart und Ulm. Im Winter verkehren jede halbe Stunde Skibusse zwischen Radstadt und Zauchensee. Im Sommer sind Wanderbusse im Zwei-Stunden-Takt unterwegs. Viele Unterkünfte bieten aber auch Transferfahrten ab den Bahnhöfen an.

Mit dem Auto fährt man auf der Tauernautobahn A10 bis zum Knoten Ennstal und nimmt die Ausfahrt 63 nach Altenmarkt. Danach folgt man der E651/B320 in Richtung Altenmarkt. Im Ortszentrum biegt man am Marktplatz beziehungsweise der Kirche in die Zauchenseestraße ein. Nach rund 15 Minuten erreicht man Zauchensee.