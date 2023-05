Lebendig und weltoffen, so ist die Hauptstadt. Auch hier gibt es Wanderungen, etwa auf den Spuren des UNESCO-Welterbes. Abtauchen im Grünen, das ist das Motto im geruhsamen Guttland. Aktiv und buchstäblich mit Weitblick ist man im Éislek ganz im Norden unterwegs, wo die Natur wild und aussichtsreich ist. Im Müllerthal lockt eine Mischung aus anspruchsvollen Wegen und märchenhaft-geheimnisvollen Felslandschaften. Genuss und Europa-Spirit bietet die Mosel-Region. Und im Minett trifft Industrie-Erbe auf schützenswerte Natur.

Für Alle etwas dabei!

Anabela and Jorge Valente - diariesof

Wandern in Luxemburg, das ist zertifizierte Qualität, international anerkannt. Davon zeugen ausgezeichnete Qualitätswanderwege und sogar ganze Qualitätswanderregionen. Und: Wandern in Luxemburg, das sind Strecken für verschiedenste Ansprüche. Hiking-Cracks erklimmen steile Pfade, Familien entdecken bequeme Rundwanderwege mit vielen attraktiven Überraschungen, und auch in der Bewegung eingeschränkte Personen finden attraktive Strecken. Immer wieder laden Restaurants und Bistrots zur Stärkungspause ein.