Ein Roadtrip durch Südschweden Start in der Region Jönköping

Urbanes Flair, Strandleben, Waldwesen und Sushi: Jönköping am See Vättern mit den direkten Nachbarn Huskvarna, Gränna und der Insel Visingsö bieten eine tolle Mischung aus großartiger Natur, spannender Geschichte und modernem Lifestyle.

Hoch oben auf dem Grännaberget bereitet es seinen Gästen einen fulminanten Empfang in Småland: Der See Vättern glitzert unten in der Sonne und am Horizont erheben sich die bewaldeten Höhen (siehe Bild oben). Jetzt erst mal eine gemütliche Fika, eine typisch schwedische Kaffeepause mit Ausblick über das "Småland-Meer", bevor es hinein geht in das Bilderbuch-Småland

Wer es noch historischer mag, fährt eine Stunde vom Café nach Eskjö, wo die Häuser und Höfe in Eksjö noch älter sind. "Kein Feuer konnte den Holzgebäuden je etwas anhaben", erzählt die Stadtführerin auf deinem Entdecker-Rundgang durch die Hinterhöfe und Gassen der Altstadt. Was für eine Perle! Und so gar nicht museal!

Ganz modern und innovativ geht es hingegen in deinem nächsten Stop zu: dem Filmdorf Småland in Mariannelund. In der 30-minütigen Fahrt ändert sich die Szenerie: die historisch beeindruckende Kulisse verwandelt sich in die Welt von Michel Lönneberga, Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter.

Im interaktiven Erlebniszentrum rund um die Astrid-Lindgren-Filme kannst du einmal wieder Kind sein. Lass dich von Klein-Ida und Michel die Fahnenstange hochziehen, ein Spaß, für den man nie zu alt ist!

Insidertipps für deinen individuellen Urlaub

Übernachten: Im Slottsvillan in Huskvarna (30 Minuten vom Café Kaffegustan). Ein Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützen Gebäude mit viel Charme und Charakter.

Must-do: Store Mosse National Park – Über 40 km Wanderwege mit einzigartiger Flora und Fauna sowie Schwedes größtem Moorland südlich von Lappland.

Must-see: Bruno Mathsson Centre. Mathsson ist der wohl bekannteste und prominenteste Designer für schwedische Möbel.

Must-eat: Die "Trakt Kitchen” im Trakt Waldhotel. Hier gibt es lokale Gerichte, die von der Umgebung inspiriert sind.

Typisch Jönköping: Zuckerstangen! Bei einem Besuch in Gränna, der Hauptstadt der Zuckerstange, kannst du deine ganz eigenen erstellen.

Unentdeckt: Die magische Bootstour mit Trolska Båtturer zwischen den Seen "Bunn" und "Ören".

