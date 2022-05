Zeitreise Unterwegs auf dem Geo-Radweg Altmühltal

2. Kelheim – Nördlingen

Diese Variante beginnt in Kelheim und nimmt eine leicht andere Route nach Nördlingen, Badestopps an Seen und Blicke auf bizarre Kalksteinformationen inklusive. Zuerst folgt sie dem Main-Donau- Kanal nach Dietfurth und ab hier der Altmühl über Arnsberg nach Pfünz. Kurz darauf biegt sie für einen Bogen nach Süden ab, führt durch Aicha und kehrt bei Dollnstein an die Altmühl zurück. Über Wemding nach Nördlingen. Dort lohnen ein Besuch im Rieskratermuseum und ein Bummel durch die Altstadt.