Nordic: So fühlt sich Skandinavien an

Stellst du dir deinen Urlaub wirklich so vor: endlose Schlangen vor mittelmäßigen Restaurants, drückende Hitze, Gedränge in überfüllten Straßen, Strände ohne Platz und Weihnachtsmärkte, auf denen man kaum vorwärtskommt? So sieht Urlaub aus, wenn man dorthin fährt, wo alle hinfahren. Wer erleben will, wie Urlaub wirklich sein sollte, findet ihn im Hohen Norden.

In Skandinavien verabschiedest du dich vom Stress und wirst von einem Gefühl von Freiheit begrüßt Schneeweiße Wälder in Lappland, geheimnisvolle Landschaften in Island, die gemütliche Atmosphäre in Schweden und die majestätischen Fjorde Norwegens – im Norden erlebst du einen Urlaub, der die Seele berührt. Mit Nordic, dem Skandinavien-Spezialisten, entfliehst du den Menschenmassen und entdeckst die Essenz des Reisens: die Erfahrung der Natur, tiefe Entspannung und Abenteuer in einzigartiger Umgebung. Hier bist du fern von der Masse, ganz bei dir!

Nordic

Ein Winter wie aus dem Bilderbuch Wenn der Schnee die Bäume in Lappland in bizarre Skulpturen verwandelt und nur das Knirschen deiner Schritte die Stille durchbricht, beginnt ein Urlaub, wie er in den Alpen kaum zu finden ist. Husky-Schlittenfahrten, rasante Schneemobiltouren, Abfahrten auf unberührten Skipisten und typische Sauna-Rituale verbinden Action und Erholung. Die Natur teilst du dir höchstens mit den Rentieren.

Auch unterhalb des Polarkreises in Island erwartet dich ein einzigartiges Bild: Sprudelnde Vulkane, Schwefelfelder, die als luxuriöse Spas dienen, gefrorene Wasserfälle und das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein. Der magische Tanz der Nordlichter am Sternenhimmel macht den Wintertraum komplett. In Skandinavien erlebst du einen Winter wie aus dem Märchen!

Endlose Sommertage Wenn im Süden das Thermometer auf fast 40 Grad steigt, wird schon der Weg zur nächsten Abkühlung zur Anstrengung, aber selbst am Strand kämpft man um jeden freien Quadratmeter. In Skandinavien wird man dafür eins mit der Natur. Angenehme Temperaturen, klare Luft und Tage unter der Mitternachtssonne schaffen die perfekten Bedingungen für Outdoor-Abenteuer und Entspannung.

Wer im Sommer nach Schweden, Island oder Norwegen reist, entdeckt unzählige Möglichkeiten: Paddeln durch glitzernde Schären, Wandern über schroffe Berge, Lagerfeuer an einsamen Seen oder Reiten auf schwarzen Sandstränden. Im Norden erlebst du den Sommer, wie man ihn sich wirklich wünscht.

Nordic – Reisen mit echter Leidenschaft Seit Jahrzehnten organisiert Nordic Reisen in den Hohen Norden. Mit Erfahrung, Begeisterung und einem Gespür für die Orte jenseits der touristischen Routen entstehen maßgeschneiderte Erlebnisse: Abenteuerreisen mit dem Mietwagen, Familienurlaub in der Ferienhütte, Seereisen mit dem Postschiff und vieles mehr. Wer mit Nordic nach Skandinavien reist, entscheidet sich bewusst für Stille, Weite und Authentizität. Für unvergessliche Naturerlebnisse und Begegnungen, die nachklingen.