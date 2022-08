Anzeige Kulturgut & Lebensraum in Tirol Naturerlebnis Kaisergebirge im Kufsteinerland

Im Kufsteinerland wird die Natur zum Erlebnis. Der Kaiserlift befördert Wanderer und Naturliebhaber in nur 30 Minuten ins Kaisergebirge: Nostalgisch geht es mit dem Einer-Sessellift vom Tal zur Bergstation Brentenjoch auf über 1.250 m Seehöhe. Oben angekommen wartet ein Naturparadies, bestehend aus unzähligen Wanderwegen, Bewusstseinsplätzen, Aussichtsgipfeln und traditionellen Hütten.

TIPP: Der Bahnhof Kufstein liegt direkt im Zentrum der Festungsstadt und ermöglicht eine bequeme Anreise mit der Bahn. Euer Auto könnt ihr daher getrost Zuhause lassen.

Diese 3 Touren laden zum Erkunden des Kaisergebirges ein:

Tour 1: Naturerlebnisweg Kufstein

An 14 Stationen die Natur des Naturschutzgebietes Kaisergebirge zwischen der Mittelstation des Kaiserliftes und Duxer Köpfl erfahren, erspüren und erhören. Der familientaugliche Weg startet bei der Mittelstation des Kaiserliftes an der Duxer Alm. Von dort folgt man dem Naturerlebnisweg Symbol talwärts, vorbei an riesigen Schmetterlingen, Balancebalken, einer Leiter in den Himmel und weiteren spannenden Stationen bis zum Hinterduxerhof. Ab dort taucht man ein in die Welt der Bienen. Es summt und brummt am Insektenhotel, die Schneerosen laden zu einem Besuch ein, die wackelnden Waben fordern das Gleichgewichtsgefühl. Danach gelangt man entweder weiter über die Marienkapelle hinab zur Talstation des Kaiserliftes oder wieder bergauf als Rundweg zur Mittelstation.

TIPP: Bis zur Bergstation hochfahren und das Panorama im Naturerlebnis Kaisergebirge erleben!

Länge 3,15 km Dauer 1:14 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 0 Meter Höhenmeter absteigend 368 Meter Tiefster Punkt 899 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.