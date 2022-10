An der Grenze zu Frankreich Die schönsten Vogesen-Wanderungen

Tourengeschichte *Grenzgänge* von Alex Krapp

Kein Lüftchen weht, der Himmel trägt wolkenloses Blau, das Thermometer kratzt an der 36-Grad-Marke. Schon jetzt, mitten im August, sind die Felder und Wiesen um Soultz-sous-Forêts ausgedörrt. »Fast schon ein bisschen zu gutes Wetter zum Wandern«, hat mir Kollege Gunnar Homann mit auf den Weg gegeben, als ich mich mit gepacktem Rucksack zum Bahnhof aufgemacht habe, um für ein paar Tage in die Nordvogesen zu fahren, zwar nur 100 Kilometer Luftlinie von meinem Wohnort Stuttgart entfernt, aber trotzdem Neuland für mich – habe ich mich bislang doch immer in der Pfalz aufgehalten, aber es noch nie auf die französische Seite des Mittelgebirges geschafft. Doch die Schilderungen Homanns machten mich neugierig: Mit den Worten »Wilder, einsamer und noch mehr Burgen« hatte er die Gegend gepriesen und mir einen Wanderführer aus dem Redaktionsregal in die Hand gedrückt. In vier bis fünf Tagen führt eine 70 Kilometer lange Tour vom in der Rheinebene gelegenen Soultz-sous-Forêts zunächst nordwestwärts und dann dicht an der deutschen Grenze zurück nach Osten in das französische Fachwerkstädtchen Wissembourg. Von dort geht es mit dem Zug zurück.

... den kompletten Reisebericht inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

Kompletten Artikel kaufen In fünf Tagen durch die Vogesen aus Heft 11/2022 In fünf Tagen durch die Vogesen Sie erhalten den kompletten Artikel (8 Seiten) als PDF 1,99 € Jetzt kaufen

Alternativ lest ihr die aktuelle Vogesen-Story auch in outdoor Heft 11/2022, ab sofort online bestellbar und gedruckt am Kiosk:

outdoor / PatitucciPhoto

Hier könnt ihr einen Blick ins neue Heft werfen

Weitere schöne Wandertouren in der Region

1. Grand Ballon

8,6 km, 2,5 Std., Hm 500, mittelschwer

Eine Tour auf den höchsten Vogesen-Berg, den Grand Ballon (1424 m). Los geht's am Parkplatz Col du Haag auf die andere Straßenseite und hinab zum Lac du Grand Ballon. Am nordöstlichen Ufer links ab und sanft ansteigend auf Forstweg zur Ferme Auberge Gustiberg. Hier rechts durch Weiden und Wald steil bergan zur Ferme Roedelen. Nun weiter eine halbe Stunde bergan, dann links in Richtung Grand Ballon (Großer Belchen) abzweigen. Später steigt man parallel zur Passstraße und vorbei am Hotel du Grand Ballon zum Gipfel auf. Am Kriegsdenkmal vorbei geht es bergab über einen guten Kilometer zurück zum Parkplatz.

2. Tête des Perches

14 km, 6 Std., Hm 820, mittelschwer

Eine weitere Bergwandertour in den südlichen Voegesen führt auf den Tête des Perches (etwa 1200 Meter). Der Weg beginnt an der Marienkapelle in Ermensbach, dort kurz der Straße nach, dann rechts auf Waldpfad zu den Neuweihern. Eine knappe Stunde bergan zu einer Wiese; hier rechts und durch Laubwald erst hangparallel, dann bergab zum Lac des Perches. Vom Ostufer hoch zum Col des Perches. Zurück via Auberge Riesenwald und Rimbach-près-Masveaus.

3. Die Seen bei Sewen

13 km, 4,5 Std., Hm 720, mittelschwer

Zu den Seen bei Sewen führt eine Tour von der Kirche in Sewen aus. Zunächst links der Straße nach bis Lerchenmatt, danach rechts auf den Pfad parallel zum Bach, dann in Serpentinen hinauf zur Ferme Auberge Grand Langenberg. Weiter geht es stetig bergan auf den Tête des Redoutes (1138 m), dann zweimal die Straßen kreuzend hinab zum Lac d’Alfeld. Am Nordufer nach Südosten zum Lac de Sewen und zurück in den Ort.

4. Vogelstein

17,8 km, 7 Std., Hm 785, mittelschwer

Am Mooscher Kirchplatz führt diese Vogesen-Wanderung über die Brücke und durch die Rue la Mine d’argent 200 Meter bergan. Links auf rot-weiß markiertem Weg in den Wald, nach gut zwei Kilometern links und auf rot markiertem Weg (GR 5) den Kamm entlang zum Vogelstein (1181 m). Hinab zur Ferme Belacker, dort dem Pfad (Markierung roter Balken) folgen, bis er einen Fahrweg kreuzt. Links zurück nach Moosch.

5. Klinzkopf

6,5 km, 2,5 Std., Hm 400, leicht

Wandertipp Nr. 5 beginnt am Parkplatz des Lac de la Lauch und führt von der Staumauer zunähst über die Straße. Dann folgt man der gelben Markierung durch Wald steil bergauf, weiter über Hochweiden bis man einen Fahrweg quert. Weiter zum Col d’Oberlauchen. Auf dem GR 532 hinauf zum Gipfel (1330 m). Nach Osten zum Col de Lauchen, dann scharf rechts über einen breiten Weg zum Col d’Oberlauchen. Von dort auf dem Hinweg zurück.