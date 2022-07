Radreise am Neusiedler See in Österreich

Genussrunde im Burgenland Der Neusiedler See Radweg

Österreichs schönste Radwege & MTB-Regionen im Überblick

Rund um den berühmten Steppensee verläuft der "Neudsiedler See Radweg" – gestartet wird dort, wo es für jeden individuell passt. 125 km ist er lang, und geeignet ist die flache Strecke für alle – für Kleinkinder ebenso wie für Mountainbiker oder E-Biker. Der Neusiedler See Radweg führt entlang des Schilfgürtels, durch Weingärten und vorbei an historischen Ortschaften. Im Sommer lädt der See zum Baden ein. Wer die Strecke abkürzen will, kann vom östlichen Illmitz nach Mörbisch im Westen das Schiff nehmen. Winzer, Heurige, Raststationen und Gasthöfe laden zum Genießen von regionalen Schmankerln ein und bieten ein herrliches Ambiente, um eine kleine Auszeit zu nehmen.

Sebastian Canaves / Off The Path / www.off-the-path.com Ob im oder gegen den Uhrzeigersinn um den See gefahren wird, entscheidet man am besten nach aktueller Windrichtung.

Die österreichische Segelwetterzentrale informiert online tagesaktuell über die Wetter-Verhältnisse und lässt auch den Trend für die kommenden Stunden erkennen. Der Weg führt dann durch traumhafte Landschaften, lässt Radfahrer die Naturschönheit erleben, kulinarische Highlights genießen und wartet mit kulturellen Besonderheiten auf. Entlang der Strecke findet man zudem mehrere Verleihstellen für E-Bikes.

Etappenübersicht:

Die Wege sind größtenteils asphaltiert und teilweise geschottert, also sowohl für Tourenräder als auch für Mountainbikes geeignet. Auch mit dem Rennrad kommt man gut zurecht, denn die Schotterpassagen sind kurz und der Splitt ist fein. Viele Rastplätze entlang der Strecke laden zu gemütlichen Pausen.

Österreich Werbung / thecreatingclick.com Immer wieder locken kurze Pausen am Seeufer.

Länge: 125 km bei 150 Höhenmetern, davon 41,5 km auf ungarischer Seite

125 km bei 150 Höhenmetern, davon 41,5 km auf ungarischer Seite Besonderheiten: Der Neusiedler See ist UNESCO Weltkulturerbe

Der Neusiedler See ist UNESCO Weltkulturerbe ADFC-Auszeichnung: 5 Sterne

Spezielle Angebote & Pauschalen für eure Radreise am Neusiedler See hier

Zurück zum Themenspecial: