Stauprognose für das Wochenende 25. bis 27. Juli 2025

An diesem Wochenende ist auf Deutschlands Autobahnen mit einer der heftigsten Stauwellen des Jahres zu rechnen. Grund: In 14 Bundesländern haben die Sommerferien begonnen.

Bereits in den letzten Wochen führte der Ferienbeginn in NRW, Niedersachsen, Hessen und weiteren Ländern zu einer angespannten Verkehrslage. Jetzt erreicht das Reiseaufkommen seinen Höhepunkt. Hinzu kommen Urlauber aus den Niederlanden, Skandinavien.

A7 – Hamburg–Flensburg; Hamburg–Hannover; Würzburg–Ulm–Füssen/Reutte

– Hamburg–Flensburg; Hamburg–Hannover; Würzburg–Ulm–Füssen/Reutte A8 – Karlsruhe–Stuttgart–München–Salzburg

– Karlsruhe–Stuttgart–München–Salzburg A9 – Berlin–Leipzig–Nürnberg–München

– Berlin–Leipzig–Nürnberg–München A93 – Inntaldreieck–Kufstein

– Inntaldreieck–Kufstein A95/B2 – München–Garmisch-Partenkirchen

– München–Garmisch-Partenkirchen A99 – Umfahrung München

Staugefahr auf Autobahnen im Ausland

Auch im benachbarten Ausland bleibt die Lage angespannt. In Österreich, der Schweiz und Italien geraten viele Fernstraßen an ihre Belastungsgrenzen. Auf der Brennerautobahn führen die Bauarbeiten an der Luegbrücke trotz zweispurigem Verkehr an Wochenenden immer wieder zu Rückstaus. Auf der Inntalautobahn (A12) und der Fernpass-Route gelten an Wochenenden Abfahrtssperren. Der Reschenpass ist südlich von Pfunds wegen Bauarbeiten nur einspurig befahrbar, eine Ausweichroute führt über die Schweiz. Am Pfändertunnel (A14) behindern nächtliche Sperrungen einzelner Röhren zeitweise den Verkehr.