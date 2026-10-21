Komoot Wear OS Update: Navigation auf der Smartwatch – Wandern ohne Handy

Du kennst das: Unterwegs eine Route checken, und schon starrst du wie hypnotisiert auf dein Handy-Display. Der Blick vom Weg abgelenkt, die Umgebung verpasst – und ehrlich gesagt: ziemlich nervig. Das neue Komoot-Update für Wear OS räumt mit diesem Problem auf. Statt aufs Handy zu schauen, wirfst du einen kurzen Blick auf deine Smartwatch. Das war's. Die Karte ist immer am Handgelenk, die Navigation läuft offline, und dein Handy bleibt endlich in der Tasche – wo es hingehört.
Das ist nicht nur bequemer. Das ist echte Freiheit beim Wandern.
Was hat sich geändert?
Komoot bringt die komplette Navigations-Power jetzt auf dein Handgelenk. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Uhr-App nur die nächste Abbiegung flüsterte und dein Handy die ganze Arbeit machte. Die neu entwickelte Wear-OS-App bietet dir jetzt hochauflösende Offline-Karten, detaillierte Navigation und – und das ist der Knaller – alles funktioniert ohne Internetverbindung und ohne dein Handy.
Ob Samsung Galaxy Watch, Google Pixel Watch oder OnePlus Watch: Das Update wird nach und nach auf alle gängigen Wear-OS-Geräte verteilt.
Das sind die Features, die du lieben wirst
- Endlich echte Offline-Karten auf der UhrZoomen, verschieben, die Umgebung erkunden – alles funktioniert, auch wenn du keinen Empfang hast. Wegdetails und interessante POIs sind auch beim kleineren Display griffbereit.
- Navigation mit GefühlVibrationssignale statt ständigem Display-Starren. Die Uhr vibriert dich sanft zur nächsten Abbiegung. Das ist nicht nur praktisch, sondern schont auch deinen Akku und deine Aufmerksamkeit.
- Deine Aufzeichnung läuft direkt am HandgelenkKeine Nutzlosigkeit mehr! Alle deine Statistiken sind in Echtzeit auf der Uhr sichtbar – ganz nach deinen Vorlieben angepasst. Höhenmeter? Durchschnittsgeschwindigkeit? Du entscheidest.
- Die Uhr denkt mitFalsch abgebogen? Die App berechnet eine neue Route – automatisch und ohne Umschweife.
- Clever sparen beim AkkuIm Always-on-Modus wird die Kartendarstellung vereinfacht und spart kräftig Energie. So hält die Batterie bis zum Ende deiner Tour.
Was kommt noch?
Das Komoot-Team arbeitet an noch mehr Goodies: Live Sync (Änderungen von der Hand auf die Uhr im Echtempo), Live-Tracking für Familie und Freunde, automatische Erkennung von Anstiegen mit Schwierigkeitsgrad-Anzeige – die Liste könnte sich sehen lassen.