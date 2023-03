In diesem Artikel:

Das hat uns am Rucksack gefallen:

Der Fast Alpine 40 im Dauertest

Eiger, Mönch, Schreckhorn: Für unseren Test des Montane Fast Alpine 40 haben wir namhafte Berge erklommen. Auf langen Hüttenzustiegen und Gletschertouren prüften wir auch die Wanderqualitäten des Einkammerrucksacks – der hier geradezu brillierte: Sitz, Kontrolle und Flexibilität liegen auf Topniveau. Der laststabile Hüftgurt, der anpassbare Alubogen und das weiche, herausziehbare Rückenpolster sorgen für höchsten Tragekomfort bis rund 15 Kilo Beladung. Für Gipfelsprints mit weniger Last lassen sich Gurt, Bogen, Polster und Deckeltasche abnehmen, das Gewicht auf 810 Gramm drücken. Das Rückenpolster dient zudem als Biwakmatte (Maße: 55x80 cm). Auch die Ausstattung gefällt: Eine vier Liter fassende Deckeltasche mit extra Innenfach, vier Kompressionsriemen mit Steckschnallen, zwei Eisgerätehalterungen sowie insgesamt vier Materialschlaufen an Hüftgurt und Schulterträgern machen das Handling am Berg zum puren Vergnügen.