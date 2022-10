Winterhandschuhe im Test Reusch Down Spirit GTX im Kälte-Check

Das hat uns an den Handschuhen gefallen:

wasser- und winddicht

isolieren hervorragend

kuscheliges Innenfutter

Pockets für Wärmepads

Der Daunenhandschuh Down Spirit GTX gehört längst zu den Klassikern im Sortiment von Reusch. Auch die aktuelle Version aus elastischem Softshell-Material mit Gore Tex-Membran hält die Finger selbst bei deftigen Minusgraden angenehm warm und trocken. Mit handelsüblichen Heatpads, die sich in Taschen am Handrücken stecken lassen, können Leichtfrierer die "Heizleistung" sogar noch steigern. Auch top: die Besätze aus robustem Ziegenleder an Innenseite und Fingerspitzen sowie der per Einhandzug verstellbare Stulpenabschluss.

Die technischen Daten der Reusch-Handschuhe:

Gewicht: 280 g

Material: 65 % Polyester, 28 % Ziegenleder, 5 % Daune, 2 % Polyurethan

4-Wege-Softshell

Reißverschluss-Heiztasche

Verstellbare Riemen

Verstärkte Handballen und Fingerspitzen

Handgelenkschlaufen

wasser- und winddicht

Ausprobiert: ein Monat

Preis: ca. 140 Euro

Gibt es auch als Lobster-Version und als Fäustling

