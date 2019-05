Top 5: Sommer-Erlebnisse im Engadin

Wer den Sommer gerne aktiv in den Bergen verbringt, ist im Oberengadin am richtigen Ort. Wir stellen euch die fünf Highlights der Sommersaison in den Oberengadiner Bergen vor:

Das Glück im Mountainbike-Sattel

Wo im Winter die Ski-Stars die Piste runterbrettern, finden im Sommer die Mountainbiker alles, was das Bikerherz begehrt: verspielte Flow Trails, technisch anspruchsvolle alpine Trails, aber auch einfache Singletrails und Wege für Anfängerinnen und Anfänger. Und das alles eingebettet in die herrliche Oberengadiner Bergwelt. Die eindrückliche Kulisse mit den tiefblauen Seen und den weissen Berggipfeln ist Teil eines unvergesslichen Mountainbike-Erlebnisses in St. Moritz.

Wandererlebnisse für Groß und Klein

Und Wandern ist hier nicht gleich Wandern: In der Bergwelt des Oberengadins führen erlebnisreiche Thementrails Wanderliebhaber zu den vielen schönen Spots. Wer sich an heißen Sommertagen im kühlen Alpennass erfrischen will, sollte den Wasserweg nicht versäumen: Am Corvatsch führt dieser ab der Mittelstation Furtschellas an sechs kristallklaren Bergseen vorbei. Ständiger Begleiter auf dem familienfreundlichen Rundweg ist der fantastische Blick auf das Corvatsch-Massiv.

Die Kids lassen sich mit der lustigen Geschichte aus dem Heftchen “Plitsch & Platsch” unterhalten und können sich auf ein Highlight zum Schluss freuen: Am Ziel warten Zwerggeissen und Co. darauf, gestreichelt zu werden. Genusswanderer können es sich auf der Via Gastronomica gut gehen lassen. Sie verbindet Wandern mit feinster Kulinarik. Beim Start auf Furtschellas genießt man im “La Chüdera” ein Frühstück oder eine Vorspeise, bevor man auf einer Strecke der Wahl ins Fextal wandert. Nach dem verdienten Hauptgang im Hotel Sonne Fex führt die Wanderung durch die wildromantische Fex-Schlucht nach Sils Maria, wo im “La Passarella” ein feines Dessert surprise wartet. Den Gipfel der kulinarischen Genüsse erreicht man bequem per Bahn. Im Restaurant 3303 – dem höchstgelegenen Restaurant Graubündens – werden bei atemberaubender 360°-Panoramasicht innovative Kreationen aus dem traditionellen gelben Korn serviert: Polenta-Spezialitäten, die man noch nie zuvor gekostet hat!

Ein Paradies für Trailrunner & Läufer

Immer mehr Laufsportler entdecken das Oberengadin für sich. Wohl nicht zuletzt, weil auch Spitzenathletinnen und -athleten regelmäßig für ihr Training in die “Swiss Olympic Training Base” nach St. Moritz kommen. Auch der Vertical Run auf den Piz Nair ist eine Empfehlung für Trailrunner.

Doch Trailrunning auf Corviglia ist nicht nur Training, es ist ein Erlebnis – mit der Unterstützung der Bergbahnen auch für Anfänger und weniger Ambitionierte machbar. Wer lieber entspannt die klare Luft und die herrliche Bergwelt genießt, dreht seine Runden auf der Finnenbahn um den Naturspeichersee "Lej Alv”.

Zum Sonnenaufgang auf den Berg

Noch vor Sonnenaufgang hoch hinaus: Dreimal in der Sommersaison bringt die Bergbahn Frühaufsteher auf über 3.000 Meter hoch. Dort lässt sich beim Piz Nair Sunrise in einmaliger Atmosphäre ein spektakulärer Sonnenaufgang erleben, bevor es zu Fuß, auf dem Bike oder mit der Bahn wieder ins Tal geht. Wer den Tag mit einem ebenso schönen Naturschauspiel beenden will: Der Aussichtsberg Muottas Muragl bietet den wohl eindrücklichsten Sonnenuntergang im Engadin.

Hoch hinaus auf der Diavolezza

Einmal in alpinen Felsen klettern oder dem Gletscher ganz nah sein? Nicht nur geübte Alpinisten und Kletterer sind auf der Diavolezza gut aufgehoben. Der Berg der Teufelin bietet auch für Neulinge schöne Touren. Die Klettersteige Piz Trovat I & II führen angehende Alpinisten und Profis auf den Gipfel auf 3.146 Meter. Oben wartet eine Traum-Aussicht auf den Piz Palü. Die passende Ausrüstung fürs Klettersteigabenteuer kann an der Talstation gemietet werden.

Das ewige Eis aus nächster Nähe bestaunen, auch das geht im Oberengadin. Die geführte Gletscherwanderung von der Bergstation Diavolezza über den Persgletscher zum Morteratsch-Gletscher lässt einen in die bezaubernde Welt der Gletscher eintauchen. Wer im Berghaus Diavolezza übernachtet, wird mit einem spektakulären Sternenhimmel belohnt und kann sich auf ein frühmorgendliches Bad im Jacuzzi auf 3.000 Metern über Meer freuen.

