Die New Zealand Great Walks führen durch die schönsten Gegenden Neuseelands sowie auf Stewart Island. Die neun Great Walks gehören zu den schönsten Mehrtagestouren für Wanderer auf der Nord- und Südinsel Neuseelands. Sie führen Trekking- und Outdoor-Fans zu den einzigartigen Naturwundern des Landes.

Alle neun Great Walks Neuseelands im Überblick

Das intensivste Neuseeland-Erlebnis: Te Araroa

Der Weitwanderweg Te Araroa führt seit 2011 durch ganz Neuseeland. Mehr als zehn Jahre lang hat es gedauert, bis der neuseeländische Te Araroa offiziell eröffnet wurde. Auf über 3000 Kilometern verbindet der Fernwanderweg Cape Reigna, an der äußersten Nordspitze Neuseelands gelegen, mit The Bluff, ganz im Süden des Inselstaates. Neben weltbekannten Highlights wie der Vulkan­landschaft des Tongariro Nationalparks durchquert der Weg auch Landstriche, die bislang wenig oder überhaupt nicht von Wanderern frequentiert wurden, wie etwa die 90-Mile-Beach oder den Richmond Alpine Track. Als Vater Te Araroas gilt der neuseeländische Journalist Geoff Chapple, der sich seit zehn Jahren dem über 13 Millionen Neuseelanddollar teuren Projekt verschrieben hat.

Die Idee zu einem inselweiten Scenic Trail gab es schon 1975, erste konkrete Pläne entstanden 1994. Die Route führt im Westen der Nordinsel an den Tongariro Nationalpark heran und von dort in die urtümliche Flusslandschaft des Whanganui River. Auf der Südinsel orientiert sich der Wegverlauf am Ostrand der Südalpen, streift kurz die Regenwälder Fiordlands und endet dann in Bluff, dem südlichsten Ort der neuseeländischen Landmasse. Die Gehzeit für den gesamten Weg wird mit ca. 4 Monaten angegeben. Genauer Verlauf, Karten und Infos auf www.teararoa.org.nz

Neuseelands Süden: das Fiordland

Baumhohe Farne, tiefblaue Seen und steile Fjorde: keine Region Neuseelands zieht Trekker so in ihren Bann wie der äußerste Süden.

Weiterer Top-Trek: der Hillary Trail

Kein Trek Neuseelands ist schneller erreichbar als der Hillary Trail vor den Toren Aucklands - Wildnisfeeling garantiert:

Wandern & Paddeln kombinieren in den "Sounds"

Die neuseeländischen Marlborough Sounds - an der Spitze der Südinsel - bilden ein wildes Labyrinth aus Inseln und Meeresarmen. Mitten hindurch führt der Queen Charlotte Track. Auf ihm lässt sich die Region auch gut per Boot erkunden. Oder im eigenen Kajak. Alle wichtigen Reiseinfos dazu:

