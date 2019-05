So gelingt das perfekte Outdoor-Foto

Raus aus der Mitte

Befindet sich das Hauptmotiv in der Bildmitte, wirkt das Foto oft langweilig. Positioniere es daher nach Möglichkeit außerhalb des Zentrums, jedoch nie an den Rand gedrängt. Ideal: Teile das Bild gedanklich horizontal und vertikal in drei Teile und

lege das Hauptmotiv an einen der vier Kreuzungspunkte dieser imaginären Trennlinien.