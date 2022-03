Wanderschuhe kaufen Bestens beraten im Fachgeschäft

Passendes Schuhwerk ist auf Outdoor-Touren das A und O. Fällt es zu weich aus, fehlt der Halt für holperige, steile Passagen. Bei zu festen Paaren hingegen leiden Bewegungsfreiheit, Agilität und Komfort, wodurch selbst einfache Wege schwerfallen. Schuhe müssen aber nicht nur zur Topografie passen, sondern auch zum Menschen: zur eigenen Trittsicherheit und vor allem zur Fußform und dem individuellen Abrollpunkt. "Nur wenn beide hundertprozentig mit dem Schuh übereinstimmen, trägt sich der Schuh perfekt", sagt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker.

Ein solch akkurat passendes Paar findest du im Internet(shop) wenn überhaupt, dann nur mit viel Glück. Beim Fachhändler vor Ort hingegen ist es ein Leichtes. Nur etwas Zeit solltest du mitbringen, am besten am Nachmittag. "Dann sind die Füße durch die Belastung des Tages bereits etwas angeschwollen – wie später auf Tour", so Frank Wacker. Ebenfalls hilfreich: die Mitnahme von Trekkingsocken und – falls du welche hast – Schuheinlagen. Im Idealfall machst du mit deinem Händler einen Termin aus, dann hat er Zeit, um dir anhand deiner Vorlieben, Pläne und Schuhgröße geeignete Modelle bereitzustellen. Dabei solltest du darauf achten, Modelle von mindestens drei verschiedenen Marken anzuprobieren. "Jeder Hersteller hat seine eigenen Leisten", so Wacker.

Hast du deine Favoriten beisammen, gehst du mit jedem gut sitzenden Modell mindestens fünf, besser zehn Minuten im Laden umher. Und zwar langsam wie zackig. Lege ruhig auch einen kurzen Sprint ein, bremse scharf ab und klopfe mit der Schuhspitze auf den Boden, um zu prüfen, ob die Zehen vorne anstoßen (was sie nicht dürfen).

Einige Händler haben zum Testen Parcours angelegt: mit Anstiegen und Gefälle sowie unterschiedlichen Untergründen. Nutze sie! Gibt es keine Teststrecke, tut’s auch eine Treppe: Setze nur die Schuhspitze auf die Stufen, dann merkst du, ob die Ferse wirklich fest sitzt. Du hast dein Traumpaar gefunden? Dann probiere dazu unbedingt eine gute Einlegesohle aus (hat dein Händler sicher), sie macht aus einem gut sitzenden Schuh ein perfekt passendes, komfortables Wanderwerkzeug.

Deine Fragen an den Händler

Wird der Schuh durch Einlaufen weicher? Gibt es das Modell auch in einer breiteren oder schmaleren Version? Bei Bergstiefeln: Welche Steigeisen passen dazu? Lässt sich das Paar wiederbesohlen, und kann ich es dafür bei Ihnen abgeben? Können Sie mir Einlegesohlen empfehlen, mit denen der Schuh noch besser passt?

Auf diese Kriterien kommt es beim Kauf an:

OUTDOOR Der Passform-Check ist beim Kauf besonders wichtig.

Passen müssen sie – schon klar! Aber da gibt es noch einiges mehr zu beachten beim Kauf von Wanderschuhen. Worauf genau, verraten euch unsere Testredakteure Frank Wacker und Boris Gnielka in dieser Podcast-Episode:

Ihr könnt die Podcast-Folge entweder gleich hier auf dieser Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

Eine Aktion aus unserer Reihe "Support your local dealer"