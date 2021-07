Bestenliste: Wanderschuhe Diese Schuhe können wir empfehlen

Bergstiefel: The North Face Verto S4K GTX: Mit dem Verto S4K hat The North Face einen Spitzen-Allrounder für die Berge geschaffen. Der Bergstiefel bietet genug Halt für Rucksacktouren, viel Komfort und eine top Performance am Fels. Preis: 270 Euro (einen tagesaktuellen Preisvergleich gibt's unten), Testurteil: Überragend. Hier gelangen Sie direkt zum Testartikel