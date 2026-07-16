Christine Thürmer trifft Friso Richter: Wandern vs. Camping

In dieser Folge "Hauptsache raus" trifft unser Host Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, auf Deutschlands bekanntesten Camper: Friso Richter. Mit seiner kultigen, 33 Jahre alten "Pamela" und als Host des "Natural Born Campers"-Podcasts, sowie der TV-Sendung "Camping-Check" liebt Friso den motorisierten Outdoor-Luxus. Ein Kontrast zur ultraleichten Zelt-Philosophie von Christine!

Die aktuelle Folge als Video Die beiden diskutieren ungeschönt über die Realitäten des Draußenseins. Christine verrät, wie sie als Langstreckenwanderin beim sogenannten "Yogi-ing" unschuldige Camper um Essen anschnorrt und heimlich Strom auf Zeltplätzen klaut, während Friso erklärt, wie großzügig die Camping-Community tickt.

Dann wird es ehrlich und kein Tabuthema wird ausgelassen: Es geht um den Toilettengang! Friso erklärt die Unterschiede zwischen Trenn-, Chemie- und Verbrennungstoiletten im Van. Christine kontert mit den Schock-Methoden der Thru-Hiker – von Blättern und Schnee bis hin zur fortgeschrittenen "Stock-und-Stein-Technik" oder dem Wüsten-Deal: drei M&Ms für ein Blatt Klopapier. Spätestens als Christine offenbart, warum ihr Titan-Kochtopf in eiskalten Nächten auch als Nachttopf herhalten muss, bleibt Friso sprachlos.

Außerdem vergleichen die beiden die Hürden der körperlichen Liebe in der Natur: Den verräterisch schwappenden Wassertank im Wohnmobil gegen die ständige Angst, beim Sex im Zelt die überlebenswichtige Isomatte zu durchlöchern.

Euch erwartet eine schonungslos ehrliche, lustige und ein kleines bisschen eklige Folge voller absurder Anekdoten, bei der Camper und Wanderer am Ende doch feststellen, dass sie die Liebe zum Minimalismus verbindet.