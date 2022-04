Sonderheft: Deutschlands schönste Radtouren Highlights für das ganze Jahr

Von attraktiven Reisezielen in Deutschland und den Alpen über aktuelle Bikes und Zubehör bis zu Pflege- und Reparaturtipps u.v.m. ... das präsentieren wir euch in unserem neuen Sonderheft "Deutschlands schönste Radtouren"!

Kein Outdoor-Segment hat in den letzten Jahren einen derartigen Boom erlebt wie Fahrradfahren. Allein zwei Millionen E-Bikes wurden im Jahr 2021 in Deutschland verkauft – und das trotz der Lieferengpässe, mit denen die Branche in der Pandemie zu kämpfen hatte. Zudem haben Trends wie Gravelbike und Bikepacking das Unterwegssein auf zwei Rädern noch attraktiver gemacht. Kein Wunder, dass immer mehr Outdoorfans mit dem Bike Urlaub machen. Egal, ob auf der ganz großen Radwanderung oder auf Tagestouren, mit dem Fahrrad bleibt man auch ohne Auto flexibel und hat einen deutlich weiteren Aktionsradius als zu Fuß. Mehr als Anlass genug, dieses Sonderheft ganz dem Tourenradfahren zu widmen. Das PDF zum Download gibt's hier:

Kompletten Artikel kaufen Highlights für das ganze Jahr Deutschlands schönste Radtouren-Sonderheft als PDF zum Download Sie erhalten den kompletten Artikel (108 Seiten) als PDF 7,90 € Jetzt kaufen

Sächsische Schweiz (D)/Lars Schneider OUTDOOR Sonderheft 01/2022

Die Highlights im neuen Sonderheft:

450 Kilometer langer Bodensee-Königssee-Radweg entlang des Alpenbogens

Elberadweg in Sachsen: Kultur, Natur, entspannte Etappen

Tourentipps von Radjournalist Thorsten Brönner

Jurassic Park in Süddeutschland? Zeitreise auf dem Geo-Radweg

Bikepacking: Gravel-Erfahrungen und Profitipps

Diese E-Bikes eignen sich fürs Tourenfahren

Geheimtipp: Die Haßberge in Franken

Was braucht man für eine Radreise?

Alpencross: Mit dem Gravelbike von Garmisch zum Gardasee

Dr. Bike: So reparierst du dein Bike unterwegs und daheim

u.v.m

Bestellbar ist das neue Sonderheft auch als Print-Version hier

Noch mehr Inspiration für die nächste Radtour: