In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Für Personen, die gerne Radreisen unternehmen, sind die Niederlande ideal. Doch was vielen nicht bewusst ist: auch anderen Outdoor-Aktivitäten, vor allem im Bereich des Wassersports, kann dort super nachgegangen werden. Wir stellen euch hier Orte vor, die für die jeweilige Sportart beliebt sind.

1. Wandern

Wandern in Drenthe

Leonie Wiers via marketingdrenthe

Leonie Wiers via marketingdrenthe

Die größten Nationalparks in Europa

Die größten Nationalparks in Europa

Wandern in geschützter Natur

Wandern in geschützter Natur

Das große Ski-Abenteuer in Jämtland

Das große Ski-Abenteuer in Jämtland

Ein weiteres Wandergebiet ist Drenthe im Nordosten der Niederlande. Auch hier treffen Besucher auf eine abwechslungsreiche Natur. Egal ob Wald, süße Dörfer oder flache Wiesenlandschaften – hier ist für jeden was dabei. Wanderkarten können Besucher in verschiedenen Besucherzentren erwerben.

Ebenfalls gut wandern kann man in den verschiedensten Nationalparks. So zum Beispiel im Nationalpark De Hoge Veluwe in der Provinz Gelderland, der sich durch seine abwechslungsreiche Natur – bestehend aus Wald- und Heideflächen, sowie Sandmagerrasen – auszeichnet.