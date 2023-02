Was sind die Vorteile von Mobile Work?

Aufwachen mit Bergblick, Kaffee in der Hand, die ersten E-Mails im Schlafanzug beantworten, eine Runde Yoga und frisch in die Morgenkonferenz starten: So stellen sich viele ihren Wechsel aus dem Büro ins Mobile Office vor. Grundsätzlich lässt sich das genau so umsetzen, ob im Van, in der Wohnung des neuen Partners aus Italien, beim Trekking in Nepal oder in einer Finca in Spanien. Das genau stellt auch einen der größten Vorteile dar: selbstbestimmtes Arbeiten. Das bedeutet, Leistungsspitzen gezielt ausnutzen, unproduktive Phasen für Wohnungputzen oder Freizeit aufwenden, seinen Alltag insgesamt mehr am Biorhythmus ausrichten. Diese Freiheit birgt aber auch Herausforderungen. Längst nicht jeder kann auf Anhieb mit so viel Flexibilität umgehen. Freiheit will also gelernt sein.