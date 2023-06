Am 29. April 1963 war es so weit: Das Land Tirol erklärte das Kaisergebirge zum Naturschutzgebiet. 60 Jahre später feiert die Region das Jubiläum mit neuer Broschüre, Bildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Lehrpfad und vielen Aktionen: Von der Familienwanderung ins Moor am Wilden Kaiser über die Themenwanderung zu Heilpflanzen im Kufsteinerland bis hin zur "Outdoor Alpine Gallery" im Kaiserbachtal. wilderkaiser.info