Projekt Down Cycle Voll, proppenvoll, mehr ging nicht mehr rein. Garagen und Lagerflächen waren zugestopft. Haufenweise Federbetten und Kissen stapelten sich, dazwischen ein paar Jacken und Schlafsäcke. Die Jugend des Deutschen Alpenvereins hatte sich bei der Sammelaktion DownUpCycling selbst übertroffen. In 100 Tagen Rohmaterial für 100 Kilogramm beste recycelte Daunen zu sammeln war das Ziel, das Mountain Equipment 2019 zum 100-jährigen Jubiläum der Jugendorganisation des Vereins ausgerufen hatte. Aus dem stolzen Berg von fast drei Tonnen wurden am Ende 126 Kilogramm hochwertige Daunen für 1400 limitierte Earthrise-Westen gewonnen. Als Belohnung erhielten die eifrigsten zehn Sektionen insgesamt 5000 Euro für die Jugendarbeit, alle anderen nahmen an Biwak-Events teil.

"Mit der Sammelaktion kam richtig Schwung in unser Projekt Down Cycle, das wir 2018 als Ergänzung unseres Down Codex, der seit 2010 eine zertifizierte, artgerechte Tierhaltung garantiert, gestartet haben", berichtet Anke Schneider, die bei beiden Projekten von Anbeginn dabei war. Zunächst sehr zurückhaltend seien die ersten Jacken der Öko-Kollektion Earthrise aus recycelten Daunen und Stoffen vom Handel beäugt worden, so die Marketingleiterin in der deutschen Niederlassung des britischen Outdoor-Ausrüsters. Seitdem steigt das Interesse deutlich an. Heute stammt bereits ein Zehntel der Daunen, mit denen Mountain Equipment Jacken und Schlafsäcke ausstattet, aus dem Recycling. Tendenz steigend.

Starkes Naturprodukt: Daunen Nur ein bis zwei tausendstel Gramm wiegt eine Daune – ein Hauch von Nichts. Trotzdem ist ihre filigran verästelte, wärmeisolierende Struktur hochelastisch und robust. Drückt man den Flaum zusammen, dehnt er sich wieder aus. Dank dieser Bauschkraft füllt zum Beispiel ein Gramm Daunen mit 700 cuin, das für 24 Stunden zusammengepresst wurde, erneut etwa 0,4 Liter.

Diese sehr gute Qualität erreicht der französische Recyclingspezialist ReDown. 32 Grad Celsius warm strömt das Thermalwasser aus der unternehmenseigenen Quelle in Ungarn, mit dem der Betrieb die Daunen mit milder Seife wäscht. Etwa 30 Minuten werden sie danach bei 135 Grad Celsius getrocknet und damit sterilisiert. Nur etwa fünf Prozent des Rohmaterials aus Alttextilsammlungen sind Enten- und Gänsedaunen von hoher Qualität, die sich für Outdoor-Produkte eignen. Die anderen Daunen und Federn, die die Hälfte des Sammelgutgewichts ausmachen, füllen aufs Neue Kissen und Bettdecken. Aus den 17 Prozent Staub und minderwertigen Federn entstehen Bio-Dünger oder Bio-Kunststoff.

Die Ökobilanz überzeugt. "Im Vergleich zu neuen Daunen wird 70 Prozent weniger Wasser benötigt, der CO₂-Ausstoß verringert sich um 28%", erklärt Anke Schneider. "Bei unserer Lightline-Eco-Serie sind dies 5,57 Kilogramm CO₂ pro Jacke – fast das Zehnfache des Produktgewichts."

Zehn Jahre Garantie gewährt Mountain Equipment auch auf Produkte mit dem recycelten Naturstoff. Wer für Extremtouren mehr Leistung bis zu 900 cuin braucht oder einfach nicht auf neue Daunen verzichten mag, dem verspricht der Down Codex, mit dem die Briten Branchenvorreiter vor anderen Gütesiegeln wie dem Responsible Down Standard und dem Global Traceable Down Standard waren, die Einhaltung strengster Tierschutzrichtlinien und Transparenz der Lieferketten. Jedes Produkt trägt einen 12-stelligen Code, mit dem der Käufer die Prüfberichte online einsehen kann.

Bis Sommer plant Mountain Equipment, mit Kooperationspartnern eine Logistik zur Sammlung von Daunenprodukten aufzubauen. "Dabei wollen wir keinen zusätzlichen Konsum ankurbeln oder mit Gutscheinen locken", unterstreicht die Marketingleiterin. "Unser Bestreben ist, wirklich ausgediente und zerschlissene Stücke in den Kreislauf zurückzuführen."

Weitaus wichtiger als Recycling bleibe es, weniger und bewusster zu konsumieren, Kleidung und Ausrüstung richtig zu pflegen sowie zu reparieren. Wer dabei Unterstützung braucht, kann den Reparatur- und Daunenwaschservice von Mountain Equipment nutzen. "Das nachhaltigste Produkt ist schließlich das, was man möglichst lange nutzt", sagt Schneider – und zeigt stolz auf ihre Daunenjacke. "Die trage ich seit 14 Jahren, und sie sieht immer noch top aus."

Gut für die Umwelt und keine Abstriche bei der Qualität: So weit wie möglich stellt Mountain Equipment gerade auf wiederverwertete Materialien um. Dabei werden unter anderem zwei Schlafsack-Serien zu einer Öko-Version zusammengeführt: die beliebte Classic- und die nachhaltige Earthrise-Linie. Im Sommer kommt der Classic Eco, gefüllt mit etwa 300, 500, 750 oder 1000 Gramm recycelten Daunen mit 700 cuin und umhüllt von leichten Earthrise-20D-Bezugsstoffen aus Recyclingmaterial, in den Handel. Nur 990 Gramm wiegt der komfortabel geschnittene, klein verpackbare Classic Eco 500, der außen PFC-frei imprägniert ist und sich für die wärmeren drei Jahreszeiten eignet. Kostenpunkt: 359,90 Euro.