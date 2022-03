Reel Rock 16 Trailer: Reel Rock 16

Die Reel Rock 16 könnte ein richtiger Knaller werden. Mit den vier Filmen erreichen die Filmprofis von Sender Films diesmal ungekanntest Niveau: Die Mischung zwischen Hardcore-Bouldern, nervenzerreibendem Alpinspaß und den crazy Briten an Brücken dürfte eine der besten Mischungen seit langem ergeben.

Die Filme

Barfuß-Boulderer Charles Albert ist Purist, Philosoph und Hardcore-Boulderer. Zwar wurde sein 9A-Boulder abgewertet, doch gehört der unkonventionelle Franzose zu der erlesenen Gruppe der Topkletterer, die visionär den Sport voranbringen.

Die queere Boulderin Alex Johnson muss erst ihren Weg finden, bevor sie sich dem schwersten Boulder ihres Lebens widmen kann.

The Cuddle heißt der Wahnsinns-Linkup, den Alex Honnold und Tommy Caldwell angehen. Honnolds Kommentar: "Tommy ist nicht unheikel, sag ich nur!"

Bridge-Boys, formerly known as Wide Boyz: Die auf Risse spezialisierten Briten Tom Randall und Pete Whittaker bei der verrückten Idee, den Spalt einer Autobahnbrücke als Traumlinie zu klettern.

Der Trailer

Die Online-Filmpremiere der USA findet vom 24. bis 27. März statt (reelrocktour.com). Außerdem gibt es ein Rundum-sorglos-Jahrespaket zu kaufen, bei dem alle bisherigen Reelrock-Filme zur Verfügung stehen. In Deutschland werden die oben vorgestellten Filme der Reel Rock 16 erst im Verlauf des Jahres gezeigt.