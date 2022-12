Alles rund ums Klettern und Arbeiten mit Seil: Am 25. und 26. November fand in Friedrichshafen am Bodensee die Vertical Pro Messe statt. Hier kamen Aussteller für Kletterhallenbedarf, Industrie- und Baumklettern sowie Anbieter für Höhensicherheit: Von Klettergriffen bis zur Sicherheitsausrüstung gab es hier allerlei zu sehen.

Rückblick: Die Branche trifft sich auf der Vertical Pro Messe 2021

Trotz der schwierigen Umstände durch Corona kamen auf der neuen Vertical Pro Messe fast 1600 Teilnehmer zusammen, um die Produkte von 141 Ausstellern aus 23 Nationen zu begutachten oder eine der 80 Veranstaltungen im Rahmenprogramm der neuen Messe zu besuchen. Kernstück der Vertical Pro war zum einen die bisher vom DAV organisierte Kletterhallenmesse Halls & Walls, die seit 2011 Kletterhallenbetreiber aus ganz Europa zum fachlichen Austausch zusammenbringt. Daneben engagierte sich die IAPA (International Adventure Park Association), der Dachverband der Seilgartenbetreiber, als zweiter großer Partner der Messe. Schließlich richtete sich die Messe auch an Industriekletterer, Baumpfleger und alle Rettungsdienste, die in der Vertikalen agieren. Wie schon immer dominierten auf der integrierten Halls & Walls die Kletterwandbauer, Griffproduzenten und Zubehörlieferanten. Daneben zeigten aber auch große Hardware-Hersteller wie Edelrid, Petzl, Black Diamond, DMM oder Skylotec ihr Sortiment an Kletter- und Arbeitsschutzausrüstung.

Dass die Messe sich nicht an Fachhändler (will heißen: Sport- und Outdoor-Läden) richtete, sondern an alle anderen, die in oder mit der Vertikalen ihr Geld verdienen, hatte zwei Nebeneffekte: Zum einen war das fachliche Niveau der Besucher extrem hoch und die Nachfrage nach konkreten Information zur Anwendung bestimmter Produkte sehr groß. An mehreren Stationen gab es die Möglichkeit, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) selbst zu testen. Der zweite Nebeneffekt war, dass sich viele Aussteller mehr auf die Wissensvermittlung als auf die Vorstellung neuer Produkte konzentrierten. Es gab also auf der Produktseite keine ganz großen Neuheiten für Kletterer auf der Vertical Pro. Um so spannender gestaltete sich das umfangreiche Rahmenprogramm der Vertical Pro, das vom Routenschrauben über Bergrettung und Sicherheit für Industriekletterer für alle Besucher Vorträge und Vorführungen bot. Wir haben mit dem KLETTERN Summit "Gear & Safety" einen Teil zu diesem spannenden Programm beigetragen. Bei zwei hochkarätig besetzten Podiumsgesprächen ging es um die Themen "Ausrüstung drinnen und draußen" sowie "Absicherung am Fels".