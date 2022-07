Kletterschuhe & Co La Sportiva Neuheiten 2023

Zustiegs- und Leichtwanderschuh TX4 R

Beim TX4 R handelt es sich um eine Special-Edition des kultigen T4. Mit der Wiederbelebung des ikonischen Logos der „Climbing on the Moon“-Kampagne sowie der Verwendung der klassischen Farben aus den goldenen Jahren des Klettersports, erinnert La Sportiva an seine Ursprünge. Dank Einsatz der Resole-Platform lässt sich der Schuh einfacher neu besohlen. Das Schnürsystem ist abgeleitet vom Kletterschuh Mythos, TPU-Komponenten am Fersenteil dient verbesserter Stabilität, Sohle aus Vibram MegaGrip.