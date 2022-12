Angela berichtet: "Das Erschließen meiner eigenen Kletterrouten ist mittlerweile eine Leidenschaft von mir. Im kroatischen Buzet hatte Bernie Ruech an- gefangen, eine Wand einzubohren, 2019 zeigte er mir die Bat Cave. Dort bohrte ich zum ersten Mal eine Route von unten ein – und was für eine! Sie zieht direkt durch ein imposantes Dach. Ich habe diese schwierige Linie Wings for life genannt und gebe sie der jungen, starken Generation zur Erstbegehung frei. Ich bin schon gespannt, wann und was ich von Begehungen zu hören bekomme!"