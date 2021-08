Klettervideos 10 Klettervideos der letzten Wochen

Vom Sportklettern in Céüse bis zur cleanen Erstbegehung in Grönland: Hier zeigen wir die besten Kletterfilme der letzten Wochen

Beyond Integral (9b/+) with Seb Bouin

Der starke Franzose und seine neueste Erstbegehung. Die Verlängerung seiner eigenen Erstbegehung Beyond (9a+) in Pic St.Loup kostet Seb einigen Einsatz.

Reelrock 2021: Why is Janja Garnbret the best competition climber ever?

Was steckt hinter Janjas übermenschlich perfekten Fähigkeiten? Dieser etwas längere Trailer erlaubt Einblicke in die Welt von Janja: eine Perfektionistin, die hart arbeitet.

Reelrock 2021: World's hardest Flash – Adam Ondra

Nachdem ihm Alex Megos den ersten 9a-Flash der Welt weggeschnappt hatte, versucht Adam Ondra nun das nächst-Unmögliche: 9a+, zu Deutsch 11+, im ersten Versuch zu klettern. Hartes Klettern, dem besten Kletterer unserer Zeit über die Schulter schauend.

The Great Shark Hunt in Greenland

Drei italienische und ein Schweizer Alpinist (Matteo Della Bordella, Christian Ledergerber, Luigi Airoldi und Silvan Schuepbach) machen sich by fair means auf, um grönländische Bigwalls zu bezwingen. Minimalistisch auch die Erstbegehung: Ein Haken fürs Portaledge, ein Haken fürs Abseilen, der Rest ging clean. "Abenteuer ist nichts, was wir tun; Abenteuer ist, was wir fühlen".

Babsi Zangerl klettert Sprengstoff (9a)

Die starke Österreicherin klettert das von Jacopo Larcher erstbegangene Kammerlander-Projekt in Lörüns.

Free solo climbing with a parachute – the legendary Dean Potter

Dean Potter gehörte zu den wildesten Kletterern seiner Generation. Dieser Film-Ausschnitt zeigt seine Free Base Begehung von Alien Roof (5.12b) im Yosemite Valley.

Eiger Nordwand

Die Doku der BBC zeigt einige der wichtigsten Aspekte und Stimmen zur legendären Eiger Nordwand.

Ötztal Syndrome: Eva Hammelmüller

Die junge Spitzenkletterin aus Österreich über ihre Erfolge im Ötztal.

Orbayu: Free Again

Der belgische Kletterer Siebe Vanhee versucht sich an der Wiederholung der legendären Orbayu (8c) von den Pou-Brüdern. Unterstützt wird er vom spanischen Sportklettertalend Ignacio Mulero.

Todo Cambia

Facundo Langbehn ist ein starker chilenischer Nachwuchskletterer. Dieser Film zeigt seine letzten "Reifeprüfungen": The Nest (V15), Fortaleza (V14) und La Sensacion del Bloque (9a).

