Daunenweste: Patagonia Down Sweater Vest

Klassiker neu designt: Die Patagonia Down Sweater Weste ist leicht (ca. 250g), winddicht und der perfekte Kälteschutz für fast alle Einsätze. Nachhaltig produziert aus recyceltem Ripstop-Nylon Außenmaterial und einer Isolierung aus 800er Daune, die nach dem Responsible Down Standard zertifiziert ist. Wer sich für diese Weste entscheidet, zeigt somit sein Engagement für bessere Tierschutzpraktiken in der Daunen-Lieferkette. Preis: 220 Euro – derzeit stark reduziert in unserem Partnershop. Auch als Damenversion verfügbar.