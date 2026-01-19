Anmelden
Klara Palme

Freie Autorin

Meine aktuellsten Artikel:

Klettern Bismantova
Zwischen Parma und Florenz

Klettern an der Pietra di Bismantova

Der Kalksandstein von Bismantova bietet genialen Kalksandstein mit tollen Strukturen und super Reibung in der Sonne.
kl-klettern-auf-sizilien-teaser
Klettern auf Sizilien

Sizilien: Boulder- und Kletter-Paradies

Klettern Kochel
Klettergebiete Deutschland

Klettern in Kochel

Klettern in Datca
Klettern in der Türkei

Datça, das Klettergebiet der türkischen Ägäisküste

Klettern in Belogradtschik
Klettern Osteuropa

Balkantrip: Ungarn, Rumänien, Bulgarien & Mazedonien

Klettern Bergamo: Portiera, Cornalba, Valgua, Onore, Valle dei Mulini, Colere
Klettern bei Bergamo

6 geniale Klettergebiete nördlich von Bergamo

