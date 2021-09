Ultraleichtzelt mit Dyneema Test: Big Agnes Tiger Wall 2 Carbon

Das hat uns am Big Agnes Tiger Wall 2 Carbon gefallen:

sensationelles Raum-Gewichts-Verhältnis

unglaublich leicht

wetterfest

komfortabel

Das hat uns weniger gefallen:

nicht so robuste Materialien

Big Agnes Das Big Agnes Tiger Wall 2 Carbon mit Dyneema wiegt nur 880 Gramm.

Im Zeltsegment zählt Big Agnes zu den Leichtbaupionieren. Mit dem Tiger Wall 2 Carbon setzt das US-Label wieder Maßstäbe. Es wiegt inklusive Unterlage rekordverdächtig niedrige 880 Gramm, zwei Personen finden dennoch genügend Platz im Zelt (Innenzeltmaße: 217 x 129/104 cm, Höhe 98 cm, Liegelänge: 1,95 m). Die beiden Apsiden an den Längsseiten schluckten in unserem Test 2021 Rucksäcke bis rund 60 Liter. Dank stabilem Carbongestänge und der Außenhaut aus Dyneema-Material, das sich nicht dehnt, trotzte das Ultraleichtzelt in den letzten 12 Monaten Sturmböen und Wolkenbrüchen. Der Aufbau des Big Agnes Zelts klappt gut, man muss aber darauf achten, dass die Firststange fest in den Taschen sitzt. Nur so drücken die Stangenenden nicht durch das pergamentartige Dyneema-Laminat. Zur Belüftung des Zeltes lassen sich beide Außenzelttüren von unten und oben öffnen, im Innenraum gibt es Mesh am Fußteil und im Zenit. Packmaß: nur 3,2 l.

Die technischen Daten des Big Agnes Tiger Wall 2 Carbon:

Maße: Innenraum in cm (L x B x H): 219 x 107/132 x 99

Packmaß in cm (L x B): 44 x 15

2-Personen-Zelt

Easton Carbon-Gestänge

Dyneema Composite Fabrics

Innenzelt aus Nylon-Ripstop

zwei Eingänge, zwei Apsiden, eine Schlafkammer

Sturmlaschen an den Reißverschlüssen

zwei Taschen innen, eine große Deckentasche und Medienfächer über dem Schlafbereich

farbkodierte Gurtbänder und Schnallen

reflektierende Abspannleinen und reflektierendes Gurtband

Wassersäule: 10.000 mm

Lieferumfang: Pack-/Kompressionssack, Reparaturset, Abspannleinen, Außenzelt, Gestänge, Heringe, Dyneema Flicken-Set

(alles Herstellerangaben)

Dauertest: 12 Monate

Gewicht: 880 g

Preis: 1100 Euro

Das Zelt gibt es noch in kleineren / günstigeren Varianten - bestellbar hier

Das Big Agnes Tiger Wall im englischen Herstellervideo:

