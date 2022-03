Leicht und komfortabel Test: Mountain Hardwear Aspect

Das hat uns am Mountain Hardwear Zelt gefallen:

gelungene Mischung aus niedrigem Gewicht, Komfort und Wetterschutz

bis ins Detail ausgereift

einfacher Aufbau

Mountain Hardwear Das Aspect wiegt wenig und bietet zwei Personen genügend Platz.

Zelte haben in den letzten Jahren mächtig abgespeckt – so wie das Mountain Hardwear Aspect 2. Das US-Kuppelzelt (Grundfläche Innenraum: 224x122 cm) bringt nur 1,5 Kilo auf die Waage (inkl. 10 Heringe und 4 Abspannleinen), aber bietet dank steiler Wände und Sitzhöhe zwei Personen komfortabel Platz. Dickes Lob gibt es zudem für die großzügige Liegelänge (2 Meter). In den zwei Apsiden an den Längsseiten verschwindet das Gepäck, die Eingänge lassen sich zur Belüftung von oben und unten öffnen. Der Innenraum besteht im unteren Viertel aus winddichtem Stoff, darüber aus luftigem Mesh – das schnell Gebrauchsspuren bekommt, aber nicht reißt. Durch den recht robusten Boden kannst du das Mountain Hardwear Aspect 2 ohne Unterlage nutzen – ein fettes Plus im Vergleich zu Ultraleichtmodellen.

Mountain Hardwear Wird nur das Innenzelt aufgestellt kann man nachs den Sternenhimmel beobachten.

Der Aufbau klappt in unter zehn Minuten: Schlaufen der Innenzeltaufhängung an den Gestängehaken einhängen, Überzelt überwerfen, fixieren, abspannen – fertig. Außerdem trotzte das Mountain Hardwear Aspect 2 auf unseren Testtouren auch Starkregen und Sturmböen. Alles in allem verdient dieses Leicht-Kuppelzelt also eine dicke Kaufempfehlung!

Technische Daten des Aspect 2:

Gewicht: 1500 g

Packmaß: 52 x 15 cm

Maße Innenraum: 224 x 122 cm

geeignet für zwei Personen

Kuppelzelt, freistehend

zwei Apsiden, zwei Eingänge

drei Taschen für Innenaufbewahrung

Gestänge: DAC Featherlight NFL

(alles Herstellerangaben)

Dauertest: 12 Monate

Preis: 600 Euro

Mountain Hardwear Aspect 2 hier im Partnershop kaufen

Weitere Online-Angebote:

Herstellervideo:

Trekking-Highlights 2022:

Rejka 18 Bilder Bilder: Leicht und komfortabel zum Artikel zur Startseite Rejka Wechsel Boris Gnielka The Theory Works Big Agnes Studio Nordbahnhof Gregory Lowe Alpine Deuter Osprey Tatonka Vaude Adventure Food GSI Primus Soto Katadyn Nordisk 1/18

Mehr zum Thema: