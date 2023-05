Dometic setzt beim neuen Aufblaszelt Santorini FTK 2x4 TC auf die maximale Frischluftdosis. Statt des klassischen Vorzelts besitzt es vorne eine Art überdachten Freisitz und Fahrradabstellplatz mit fast sechs Quadratmeter Grundfläche und über zwei Meter Höhe. Der riesige Wohnraum (Grundfläche: 7,3 m², Höhe: 2,05 m) bietet vier große, verschließbare Moskitonetzfenster, durch die man in trockenen Nächten im Schlafsack liegend Sterngucker spielen kann. Ein klassisches Innenzelt gibt es beim Santorini nicht, weil es aus regendichtem, atmungsaktivem Polyesterbaumwollgewebe gefertigt wird. Falls dennoch Bedarf an einer Innenkabine besteht, ist sie als Zubehör erhältlich (135 €). Die nahezu quaderähnliche Form garantiert eine hervorragende Raumausnutzung und erinnert mehr an eine Ferienwohnung denn an ein Zelt. Abgespannt wird das Luxusquartier über stabile, einfach verstellbare Bänder. Tipp fürs Verstauen: das Zelt einfach in die vorbildlich geräumige Packtasche hineinrollen – dann muss man den schweren Brocken weniger oft herumhieven.