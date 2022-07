Für Camping und Bikepacking 1-2 Personenzelt Wechsel Bella im Test

Pro und Contra zum Bella-Zelt

Das hat uns gefallen:

Gewicht

Raumangebot & Belüftung

Auf-/Abbauprozedur

Wetterschutz & Verarbeitungsqualität,

Materialgüte

Das hat uns weniger gefallen:

Wir konnten keine Mängel feststellen.

Wechsel Ausgelegt ist das Bella für 1-2 Personen.

Das Wechsel Bella im Test

Platz ist in der kleinsten Hütte? Im neuen Wechsel Bella reicht er zumindest für eine Person locker. Satte zwei Meter Liegelänge (Länge in 30 cm Höhe) bietet die Kuppel – und dazu eine komfortable Sitzhöhe von einem Meter. Zwei Isomatten passen aber kaum hinein, denn an Kopf- und Fußende zeigt das Maßband nur 97 und 83 Zentimeter. Für Alleinreisende eignet sich Bella hingegen prächtig, zumal sich das Zelt auch ohne Hilfe blitzschnell errichten lässt, wie ein Kurztrip zeigte. Dabei überzeugte der Neuling mit stabilem Stand im Wind, einfachem Handling und hielt Bodennässe sowie Regen souverän ab – sogar bei geöffnetem Eingang.

Wechsel Der Wetterschutz konnte uns im Test voll überzeugen!

Auch vor Zugluft bleibt man dank windabweisendem Innenzeltstoff verschont, das Klima halten zwei Lüfter an den Längsseiten in Schach. Sie lassen sich von außen zumindest grob per Klett schließen, wodurch sich das 1,4-Kilo- Fliegengewicht sogar für Touren im Spätherbst, in den Höhenlagen der Alpen oder auch in Skandinavien eignet. Passt gut ins Konzept: das robuste, stark weiterreißfeste Außenmaterial und die saubere Verarbeitung.

Wechsel Auch die Materialverarbeitung ist am Bella top.

Die technischen Daten des Zelts

Gewicht: 1429 g

Größe Innenzelt: 210 x 85-115 x 95 cm

Apsiden: 1

Türen: 1

Packmaß: 45 x 15 cm

Aluminum Heringe

Zusätzliche Ridge Pole

Moskitogaze am Kopf- und Fußende

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: zwei Wochen

Preis: 525 Euro

Das Wechsel Bella im Herstellervideo

