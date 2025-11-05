Winterurlaub: So schön sind die Tschechischen Berge

Eine der längsten Abfahrten überhaupt, eine Rodelbahn für den Adrenalinkick und mehr als 70 Kilometer Langlaufloipen: Im Skigebiet Černá Hora-Pec (Schwarzenberg-Petzer) im östlichen Riesengebirge kommen Winterurlauber voll auf ihre Kosten. Das Skigebiet verbindet sechs Areale mit einem Skipass. Zwischen den einzelnen Pisten kann man bequem mit dem Bus hin- und herfahren. Das Skigebiet Spindlermühle (Špindlerův Mlýn), bietet flexible Preise für den Skipass an. Skifahren mit Aussicht auf die Gipfel des Riesengebirges können Winterurlauber in Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser): Auf sie warten 18 Kilometer lange Pisten, ein Snowpark und mit der Riesengebirge-Magistrale eine der besten Langlaufrouten Tschechiens. Wer umliegende Städte außerhalb der Pisten erkunden möchte, kann in Harrachov (Harrachsdorf) das Glasmuseum oder das Bierspa besuchen. Infos: skiareal-rokytnice.cz und krkonose.eu/de