Ganzjährig schön: Die Wanderwege im Hunsrück

Durch das Saarland führt auch der als Leading Quality Trail of Europe ausgezeichnete Moselsteig. Mal geht es direkt am Ufer entlang, mal in die Weinberge oder durch dichte Wälder. Auf den historischen Pfaden entdeckt man Burgen, Schlösser sowie Spuren der Römer und Kelten. Über Zuwege erreicht man auch Saarburg mit seiner bekannten Burg und Altstadt. Insgesamt führt der Weg von Perl aus auf 24 Etappen bis nach Koblenz.

365 km (Gesamtlänge), 9200 hm