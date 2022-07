Es einfach mal rollen lassen 4 Traumstrecken für Radfahrer

Seenreigen im Chiemgau (Bayern)

An heißen Sommertagen führen die schönsten Radtouren ans Wasser – etwa im Chiemgau, wo über 50 Seen in malerischer Voralpenlandschaft glitzern. Zu gleich sechzehn davon leitet die knapp 70 Kilometer lange Rundtour durch die Naturschutzgebiete Seeoner Seen und Eggstätt-Hemhofer Seenplatte. Los geht’s zum Beispiel in Obing, neben den etwa fünf Stunden im Sattel sollte man ausreichend Zeit für Badepausen einplanen – in neun der Gewässer ist Schwimmen erlaubt. Weitere Infos hier: chiemsee-chiemgau.info