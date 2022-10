Wandern in den Highlands Die Top-Touren im schottischen Torridon

Insider-Tipps von Reiseautorin Hannah Bailey

Zum Liathach: Eine Überschreitung des Liathach zählt zu den schönsten, aber auch schwierigsten Bergtouren in den Torridons. Trittsichere und schwindelfreie Wanderer mieten sich für den kraxeligen Grat einen Bergführer, zum Beispiel Charlie von Climb Ride Explore. Er arbeitet sommers wie winters und gehört zum örtlichen Bergrettungsteam. Oder man leiht sich beim selben Anbieter ein Kajak und paddelt auf dem Loch Maree. climbrideexplore.co.uk/

Eine Überschreitung des Liathach zählt zu den schönsten, aber auch schwierigsten Bergtouren in den Torridons. Trittsichere und schwindelfreie Wanderer mieten sich für den kraxeligen Grat einen Bergführer, zum Beispiel Charlie von Climb Ride Explore. Er arbeitet sommers wie winters und gehört zum örtlichen Bergrettungsteam. Oder man leiht sich beim selben Anbieter ein Kajak und paddelt auf dem Loch Maree. climbrideexplore.co.uk/ An Regentagen: Wer sich für die lokale Kunst und Fotografie interessiert, besucht Lisa Fenton im Blue Roof Studio auf dem Weg nach Shieldaig (lisafenton.co.uk) – oder schaut im Torridon Community Centre vorbei und sieht sich ein bisschen in der Galerie um.

Wer sich für die lokale Kunst und Fotografie interessiert, besucht Lisa Fenton im Blue Roof Studio auf dem Weg nach Shieldaig (lisafenton.co.uk) – oder schaut im Torridon Community Centre vorbei und sieht sich ein bisschen in der Galerie um. Alte Hütte: Die Craig Bothy war früher Schottlands abgelegenste Jugendherberge. Heute ist sie eine Bothy, ein unverschlossenes Gebäude, das jedermann kostenlos nutzen darf – perfekt als Zwischenstopp für Küstentouren westlich von Diabaig.

All Mauritius Images Die einst abgelegenste Jugendherberge Schottlands.

Reisebericht *Senkrecht-Starter* von Hannah Bailey

An einem windstillen Sommerabend wanderte ich einmal mit meinem Hund Una auf den Alligin und traf auf dem Plateau nur zwei andere Menschen an. Der Gipfel, bekannt als »Berg der Schönheit« oder »Juwelenberg«, verwöhnte uns mit endlosen Blicken auf die Inseln Skye und Harris, landeinwärts auf die anderen Torridon-Gipfel. Der Weg ist eine Herausforderung mit 1090 Höhenmetern auf zehn Kilometern – eine kurze, aber steile Tour. Als wir hinaufstiegen, wünschten uns die Leute, die uns entgegenkamen, Glück auf dem »Stairmaster« – was sich als zutreffende Beschreibung erwies, denn die natürlichen Stufen erinnern wirklich an Step Aerobic. Auf dem Gipfel des Alligin kann man eine Rundtour unternehmen und dabei zwei Munros einsacken, Gipfel über 3000 Fuß Höhe, gut 900 Meter. Außerdem lassen sich die Horns of Alligin erklimmen, wenn man gegen etwas Handeinsatz nichts einzuwenden hat. Wer sich abenteuerlustig fühlt und das richtige Wetter erwischt, schlägt auf dem Beinn Eighe auch ein Gipfelcamp für die Nacht auf. Allein das lohnt schon die Fahrt in die Torridons.

... den kompletten Artikel inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

Kompletten Artikel kaufen Wandern im schottischen Torridon aus Heft 11/2022 Wandern im schottischen Torridon Sie erhalten den kompletten Artikel (7 Seiten) als PDF 1,99 € Jetzt kaufen

Alternativ lest ihr die Torridon-Story auch in outdoor Heft 11/2022, ab sofort online bestellbar und gedruckt am Kiosk:

outdoor / PatitucciPhoto

Hier könnt ihr einen Blick ins neue Heft werfen