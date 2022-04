Auf Radtour vom Bodensee bis zum Königssee Fahrt ins Blaue

Wie komme ich nach Lindau?

Lindau ist per Zug über Ulm und Memmingen angebunden (ab Frankfurt gut vier Stunden). Wer mit dem Auto anreist (ab Nürnberg 300, ab Köln 550 km) und in Lindau parkt, kommt von Freilassing bei Berchtesgaden per Zug in viereinhalb Stunden zurück zum Start.

Was ist die beste Zeit für die Radtour entlang des Alpenbogens?

Zwischen April und Oktober. Bis in den Frühling kann am Fuß der Alpen Schnee liegen. In den Ferienmonaten Juli und August herrscht viel Verkehr und die Hotels sind voller.

Wie kann ich mich vor Ort orientieren?

Karten, Etappenbeschreibungen, Unterkünfte, GPS-Daten zum Download – alles kompakt versammelt bietet der Bikeline-Führer »Bodensee-Königssee-Radweg« aus dem Esterbauer- Verlag (14,90 Euro). Die Kärtchen zeigen jeden Abschnitt im Maßstab 1:50 000.

Informationen zur Region findet man auf: bodensee-koenigssee-radweg.de, tourismus-bw.de, tourismus-bayern.de

Wo kann ich unterwegs übernachten?

Sportler bewältigen die Strecke an vier Tagen – gemütlicher ist es in sechs Etappen. Gute Übernachtungen dafür:

in Stiefenhofen im Landgasthof Rössle »Beim Kräuterwirt«. Hier gibt es Abstellmöglichkeiten, eine Fahrradwerkstatt und feine Küche. DZ ab rund 100 Euro

Füssen : Das Hotel Sommer liegt am Ufer des Forggensees und bietet mit Poollandschaft, Sauna und Massagen viel Entspannung. Die Füssener Altstadt ist fußläufig erreichbar. DZ ab 96 Euro/Person

Kochel am See : Im Frühstücksraum des Hotels Alpenhof Postillion mit Hirschgeweih und Schützenscheibe kommt bayerische Gemütlichkeit auf. Außerdem: Pool mit Gegenstromanlage. DZ ab 69,50 Euro/Pers.

Schliersee-Neuhaus : Direkt am Schliersee empfängt das Haus Seegarten mit sauberen Ferienwohnungen zu fairen Preisen – Radkeller, Frühstück und auf Wunsch Wäscheservice inklusive. Ferienwohnung für 2 Pers. ab 59 Euro/Nacht (je länger, desto günstiger)

Rohrdorf bei Rosenheim : Im Hotel zur Post freut sich Hotelchef Thomas Albrecht als ehemaliger Radprofi über Fachsimpelei, hat Tipps parat und schaut in der hauseigenen Radwerkstatt auch über die Räder. Dazu gibt's schöne Zimmer und sehr gutes Essen. DZ ab 74 Euro

Schönau/Königssee: Die Doppelzimmer des Explorer Hotel Berchtesgaden kosten günstige 80 Euro

Wo finde ich gutes Essen auf meiner Radtour?

Besonders köstlich war es unterwegs im Wirtshaus Paradies, Bad Saulgau: durchgehend warme Küche ab 11.30 Uhr, auch im Biergarten

Außerdem im Gasthof Hirsch in Vorderburg – sehr gutes Essen unweit des Rottachsees

Und auch der Hofwirt in Oberteisendorf empfängt seine Gäste extrem nett und bewirtet sie mit leckerem Essen

Vom Bodensee zum Königssee: Die vier Etappen der Radtour

1. Lindau – Nesselwang

Die erste Etappe macht mit allen Facetten des Allgäus bekannt. Sie schlängelt sich von Lindau am Ufer des Bodensees durch die hügelige Landschaft, führt dann recht eben zum Großen Alpsee bei Immenstadt (an heißen Tagen ideal für einen Badestopp!) und weiter nach Sonthofen. Jetzt wird es noch mal steiler: Es geht hinauf nach Oy-Mittelberg (929 m), dem höchsten Punkt der Etappe und des ganzen Radwegs. Anschließend kurbelst du hinab nach Nesselwang, das sich zu Füßen der Alpspitze (2628 m) duckt. Info: allgaeu.de

Länge 115,50 km Dauer 7:36 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 1199 Meter Höhenmeter absteigend 728 Meter Tiefster Punkt 396 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.