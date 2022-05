Reiseabenteuer durch Albanien, Kosovo und Mazedonien High Scardus Trail

Mit ganzen 495 Kilometern ist der High Scardus Trail ein langes Reiseabenteuer: Ganze 20 Tage sind für die Strecke durch den Westbalkan angesetzt, bei welcher sechs Nationalparks durchquert werden. Wanderern werden dabei viele Highlights geboten, unter anderem die Besteigung des Berges Korab mit 2756 Metern Höhe.

Route, Etappen und wichtige Infos zur Fernwanderung

Der High Scardus Trail sollte im Frühling vom Süden Richtung Norden, genauer von Gorna Gorica am Prespa Lake in Albanien nach Staro Selo (Ljuboten) im Nordmadzedonien begannen werden, im Herbst geht es in die entgegengesetzte Richtung vom Norden Richtung Süden, also von Staro Selo (Ljuboten) nach Gorna Gorica (Prespa Lake).

Der Trail besteht aus 16 Etappen, welche jeweils einem Wandertag entsprechen. Die Etappen teilen sich in die drei Regionen Mazedonien, Kosovo und Albanien auf, zwischen welchen zum Teil ein Transfer nötig ist und die Wanderung unterbrochen wird. Hier sind die Transferzeiten und eventuell Wartezeiten am Grenzposten einzuplanen.

Wer nicht direkt mit dem kompletten Trail starten möchte, hat durch 13 Nebenwege die Möglichkeit zu alternativen Routen sowie Ein- und Ausstiegspunkten. Somit kann der Trail auch in Bezug auf Dauer, Schwierigkeit und verfügbare Unterkünfte individuell geplant werden.

Achtung! Um die Grenzen außerhalb der offiziellen Kontrollpunkte passieren zu können, ist eine spezielle Grenzübertrittsgenehmigung erforderlich. Der Antrag findet sich hier: Grenzübertrittsgenehmigungen für Gipfel des Balkans und Via Dinarica

Übrigens kann der High Scardus Trail nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Mountainbike erkundet werden. Bei den Strecken hat man die Wahl zwischen kurz und lang, Schotterstraßen und einzelnen Trails.

Wie komme ich zum High Scardus Trail?

Ab ins Flugzeug: Wer in Staro Selo startet, fliegt nach Skopje/Mazedonien (SKP) dieser liegt ca. 92 km/1:30 h entfernt. Pristina/Kosovo (PRN) ist nicht viel weiter, kann sich aber am Grenzübergang verzögern. Für einen Start in Gorna Gorcia empfiehlt sich der Flughafen Ohrid/Mazedonien (OHD) mit etwa 74 km/1:45 h Entfernung oder nach Kastoria/Griechenland (KSO) mit 90 km/1:45 h Entfernung.

Anschließend setzt man seine Reise via Transfer z. B. per organisierte Tour oder Mietwagen zum Startpunkt fort.

GettyImages/Kushtrim Susuri Die Aussicht auf schneebedeckte Bergspitzen genießen.

Was muss ich bei der Einreise beachten?

Vor Reiseantritt sollte sich über die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise in den jeweiligen Ländern informiert werden. Die Sicherheitslage in Nordmazedonien und Albanien gilt zum jetzigen Stand als entspannt. Im Norden Kosovos bleibt die Lage jedoch angespannt, in den weiteren Teilen des Landes ist die Lage grundsätzlich ruhig.

Beachtet werden sollten dabei auch die aktuellen Corona- und Einreiseregeln. Für touristische Aufenthalte von bis zu 90 Tagen wird in keinem der Länder ein Visum benötigt.

Weitere Informationen dazu gibt es auf den Seiten des Auswärtigen Amts:

Wie finde ich Unterkunft und Verpflegung?

Die Etappen des Trails beginnen und enden an bewohnten Orten. Jedoch gibt es noch nicht überall offizielle Unterkünfte. In der Regel sind die Einheimischen jedoch sehr gastfreundlich und bieten Verpflegung und Unterkunft an. Zurzeit hat Albanien das beste Netz an Gasthäusern.

Alternativ kann auch wild gecampt werden, hierfür gelten in den Nationalparks und in der Wildnis jedoch bestimmte Einschränkungen und das Leave No Trace-Prinzip.

Eine genaue Etappenübersicht des Trails sowie weiter Infos und Tipps zu Anfahrten, Fortbewegung und Unterkünften findet Ihr hier: highscardustrail.com

GettyImages Auf Wanderschaft durch einen grasigen Hügel.

Good to know

Der Ausbau des High Scardus Trail gehört zu einer Initiative der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit dem Ziel, einen nachhaltigen Tourismus für die regionale Entwicklung in der High Scardus Region (Kosovo, Nordmazedoniens und Albanien) zu schaffen und somit die Beschäftigungs- und Einkommenslage in den ländlichen Gebieten zu verbessern.

