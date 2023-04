Ganze 47 Länder gibt es auf unserem Kontinent – ein Mosaik der landschaftlichen und kulturellen Vielfalt, das auch für Vielgereiste noch so manche Überraschung bereithält. Etwa in Transsylvanien, der legendären Heimat von Graf Dracula. Vampire gehören hier zwar nicht zur Fauna, wohl aber Europas größte Populationen von Braunbären, Wölfen und Luchsen. Ebenso mystisch und wild geht es in den "Verwunschenen Bergen" zu, dem dramatischsten Gebirgszug des Balkans. Und dass auch in Spanien, dem beliebtesten Auslandsreiseland der Deutschen, noch unverfälschte Regionen abseits der Massen locken, zeigt sich zum Beispiel an der galicischen Costa da Morte.