Der Traisental-Radweg in Niederösterreich

Genusstour in Niederösterreich Der Traisental-Radweg

Die pure Leichtigkeit des Radelns gesucht? Gefunden: Auf einer Tour durch das Mostviertel in Niederösterreich ...

Österreichs schönste Radwege & MTB-Regionen im Überblick

Familien und Genuss-Radler schätzen den 111 Kilometer langen Traisental-Radweg ebenso wie Rad-Pilger. Die Strecke an der Traisen verbindet die Weinterrassen nahe der Donau mit der alpinen Mostviertler Bergwelt und dem Wallfahrtsort Mariazell. Museen, Stifte und Naturschauplätze gönnen willkommene Sattelpausen. Entlang des Weges warten die RADfreundlichen Gastgeber mit Speis‘ und Trank wie mit dem Lilienfelder-Voralpen-Wilds, einem traditionellen Traisentaler Hofkas oder frischen Fruchtsäften aus der Region. Einige bieten Übernachtungsmöglichkeiten an. Dank des Radtramper-Bus erspart kann man sich die anspruchsvolleren Passagen der Tour.

Das Alfred Hotel "Das Alfred" entlang des Traisental-Radwegs.

Von der Donau bis Hohenberg steigt die Strecke kaum merkbar an, dann ein klein wenig bis nach Kernhof. Wirklich anspruchsvoll, weil steil, ist einzig der 4 Kilometer lange Abschnitt von Kernhof auf das Gscheid (970 m). Danach geht es moderat bergauf, ein Stück dann wieder bergab und zum Schluss ist nur noch der Kreuzberg kurz vor Mariazell zu bezwingen.

Etappenübersicht:

Wer nicht die ganze Route an einem Stück radeln möchte, kann einzelne Etappen per Bus oder Bahn zurücklegen. Zwischen Kernhof und St. Pölten fährt der Radtramper-Bus. Von St. Pölten gibt es eine Bahnverbindung nach Lilienfeld sowie auch nach Traismauer und Krems. Für die Rückfahrt von Mariazell nach St. Pölten bietet sich die Mariazellerbahn an.

Niederösterreich Werbung / Martin Matula Der Traisental-Radweg ist gut ausgeschildert.

Einige Anstrengung kostet die Etappe zwischen Kernhof und Mariazell. Die Auf-/Abfahrt auf das bzw. vom Gscheid ist steil und kurvig. Für Familien mit kleinen Kindern ist diese Etappe daher nicht zu empfehlen. Entlang des Traisental-Radwegs gibt es drei für Familien bestens geeignete Abschnitte: die Familientour durch St. Pölten, hin zum Landhausviertel, Viehofner Seen und einem Aussichtsturm, die Familientour von St. Aegyd nach Kernhof zum Kameltheater und weißem Zoo Kernhof und zum Reiterbauernhof Maho und die Familientour entlang der ehemaligen Bahntrasse zwischen Freiland und Türnitz.

Länge: 111 Kilometer

111 Kilometer Beschaffenheit: Asphalt

Asphalt Radtramper Bus (zwischen St. Pölten und Kernhof)

(zwischen St. Pölten und Kernhof) Dauer: 7:30 Stunden

Spezielle Angebote & Pauschalen für eure Radreise im Mostviertel in Niederösterreich hier

Zurück zum Themenspecial: