An den sauberen, unverbauten mecklenburgischen Seen, wie etwa im Naturpark Stettiner Haff, fühlt der scheue Fischotter sich besonders wohl. Im frühen Morgengrauen kriecht er aus dem ufernahen Bau, um zu jagen. Wer also einen Otter in freier Wildbahn erleben will, sollte früh aufstehen und sich an einem fischreichen Gewässer auf die Lauer legen.