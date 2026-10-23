Strava-Update: Neue Features für Outdoor-Fans & Wanderer

Egal ob Feierabend-Runde vor der Haustür oder die große Wochenendtour durch die Berge: Wer draußen unterwegs ist, will seine Zeit auf dem Trail verbringen – und nicht ewig auf dem Smartphone nach dem richtigen Weg suchen. Genau hier setzt das neue Update von Strava an, das ab sofort schrittweise ausgerollt wird.