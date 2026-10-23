Strava-Update: Neue Features für Outdoor-Fans & Wanderer

Egal ob Feierabend-Runde vor der Haustür oder die große Wochenendtour durch die Berge: Wer draußen unterwegs ist, will seine Zeit auf dem Trail verbringen – und nicht ewig auf dem Smartphone nach dem richtigen Weg suchen. Genau hier setzt das neue Update von Strava an, das ab sofort schrittweise ausgerollt wird.
Das sind die wichtigsten Neuerungen für deine nächste Tour:
- Intuitivere Suche: Schluss mit umständlichen Filtern. Im Karten-Tab kannst du künftig ganz normal mit deinen eigenen Worten nach Routennamen oder Sehenswürdigkeiten suchen. Die App versteht, wonach du für deine nächste Wanderung oder deinen Spaziergang suchst, und liefert passende Ergebnisse.
- Erweitertes Routenangebot & neugestaltete Routenkarten: Strava hat das Angebot an kuratierten Routen ausgebaut. Noch bevor du die Wanderschuhe schnürst, helfen dir echte Fotos und Aktivitätsdaten aus der Community dabei, Strecken besser einzuschätzen und die für dich perfekte Tour zu finden.
- Offline-Karten für Funklöcher: Gerade in abgelegenen Tälern oder dichten Wäldern bricht gerne mal der Empfang ab. Mit dem Offline-Modus hast du deine gespeicherten Routen direkt auf dem Startbildschirm parat. Das Beste: Du kannst deine Tour auch ohne Netz starten und aufzeichnen – sobald du wieder Empfang hast, wird die Aktivität automatisch hochgeladen.
Was demnächst noch kommt:
Strava hat außerdem angekündigt, das Outdoor-Erlebnis in Kürze noch weiter auszubauen:
- Audio-Navigation: Für Abonnentinnen und Abonnenten gibt es bald Abbiegehinweise direkt aufs Ohr. So musst du bei Wanderungen oder Läufen nicht mehr ständig aufs Display schauen, sondern wirst in Echtzeit sicher über den Trail geleitet.
- Community-Tags: Dank aggregierter Daten aus der Community zeigen dir bald Routenbeschreibungen und Tags direkt an, was dich unterwegs erwartet – vom plätschernden Wasserfall bis zum schattigen Baumbestand.
- Routen im Web entdecken: Die Planung am großen Bildschirm wird ebenfalls komfortabler, denn die Kartenansicht und Routensuche halten Einzug in die Webversion von Strava.
Mit den neuen Funktionen wildert Strava immer stärker im Revier klassischer Wander-Apps und macht die Vorbereitung für das nächste Outdoor-Abenteuer spürbar runder.