Soft Skills für Bergwanderführer Gruppen sicher führen

"Soft Skills" sind Prüfungsstoff Im Ausbildungsprofil zum VDBS-Bergwanderführer (UIMLA International Mountain Leader) sind Führungstechnik, Gruppenführung sowie Fremdsprachen und Kommunikation ausdrücklich als Inhalte genannt. Gleichzeitig bewertet der Verband im Verlauf der stark praxisorientierten Ausbildung auch Führungskompetenz und Entscheidungsverhalten, nicht nur Technik und Fitness.

Dass solche Kompetenzen nicht nur "nice to have" sind, zeigt bereits der Einstieg: Bewerber müssen neben Trittsicherheit und Orientierungsvermögen auch Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit unter wechselnden Bedingungen mitbringen.

Im Vergleich wirkt die reine Tourenkompetenz plötzlich wie die Basis, nicht das Endziel. Wer Gruppenführung in den Bergen professionell betreibt, muss Sicherheit und Erlebnis gleichzeitig managen – und das gelingt nur, wenn Kommunikation, Tourenleitung und Risikomanagement zusammenspielen.

Kommunikation steuert Risiko In der Praxisorientierung der VDBS-Ausbildung steckt ein Kern: Kandidat:innen planen und führen Touren, beurteilen Risiken und treffen Entscheidungen, während sie schrittweise Verantwortung für Gruppen übernehmen. Psychologie am Berg zeigt sich dabei weniger in "Motivation", sondern in klaren Ansagen, sauberen Absprachen und überprüfbaren Entscheidungen.

Eine hilfreiche Leitplanke ist die Rollenklärung: Wer führt, entscheidet nicht allein für sich, sondern für das Leistungsniveau der langsamsten Person und für die Gesamtgruppe. Kommunikation wird damit zum Werkzeug wie Karte und Kompass – sie verhindert, dass Einzelne überziehen, Risiken kleinreden oder aus Gruppendruck schweigen.

Praktisch heißt das:Erwartungen früh klären



Tempo und Pausen aktiv steuern



Entscheidungen begründen, ohne zu diskutieren, bis die Gruppe zerfasert



Gerade im weglosen oder steilen Gelände, das im VDBS-Kompetenzprofil ausdrücklich vorkommt, wird aus einem "kurzen Durchziehen" schnell ein Sicherheitsproblem, wenn das Gruppenklima kippt! Großglockner Vorfall 2026 Im August 2026 zeigte ein Vorfall am Großglockner, wie rasch Spannung eskalieren kann. Auf dem ausgesetzten Mürztaler Steig in rund 3.000 Metern Höhe verlor ein steirischer Bergführer die Fassung. Enger Standraum, anspruchsvolle Bedingungen und eine unklare Risiko-Kommunikation könnten dazu beigetragen haben.

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In späteren Stellungnahmen betonte der Bergführer, das online kursierende Video bilde nicht die gesamte Dynamik ab. Seiner Darstellung nach gab es bereits vor der gefilmten Passage Verzögerungen und Reibungen. Er sprach rückblickend von einem aufgeladenen Aufeinandertreffen zweier ausgeprägter Egos und davon, sich in seiner professionellen Rolle blockiert und provoziert gefühlt zu haben.

Für die Praxis lehrt der Fall: Rollen klären, knappe und überprüfbare Ansagen geben und taktisch für Raum, Ruhe und Reihenfolge sorgen, bevor Emotionen Regie führen. Wer Führung übernimmt, adressiert Konflikte früh, benennt Grenzen und erklärt Entscheidungen, statt sie in einem engen, exponierten Abschnitt auszutragen.

Entscheidungen unter Bedingungen Die formalen Anforderungen machen deutlich, wie schnell Rahmenbedingungen Entscheidungen erzwingen: Für Tagestouren nennt der VDBS eine Fitness von sechs bis acht Stunden und bis zu 1.500 Höhenmetern im Aufstieg. Und schon im Konditionstest müssen Bewerber einen zügigen Bergmarsch meistern – ein Format, das Stress erzeugt und damit auch die Qualität von Kommunikation und Führung sichtbar macht.

Auch der Ort, an dem der VDBS seinen Kompetenztest durchführt, steht symbolisch für alpinen Entscheidungsdruck: im Tannheimer Tal. Die Region liegt laut Tourismusverband auf rund 1.100 Metern Höhe in den Allgäuer Alpen und bietet ein Umfeld, in dem Wetter, Exposition und Geländeauswahl schnell variieren können. Zu den höchsten Gipfeln der Region zählen die Kellenspitze (2.238 m) und der Gimpel (2.176 m).

Gute Bergwanderführer Soft Skills zeigen sich dann in einfachen, konsequenten Führungsentscheidungen: Route und Pausen so wählen, dass die Gruppe zusammenbleibt, und rechtzeitig umdrehen, wenn Tempo, Wetter oder Verfassung nicht mehr passen. Entscheiden in Gruppen heißt im Gebirge nicht Abstimmung – sondern Verantwortung übernehmen und sie verständlich vermitteln.

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Bilder vom VDBS Evaluation Camp 2026